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06.10.2020 - 09:56 | | DHA

Çarpıcı koronavirüs araştırması... '9 saat' detayı!

Japonya’da yapılan yeni bir çalışma koronavirüsün (Kovid-19) insan derisinde 9 saate kadar kalabileceğini ortaya çıkardı.

Çarpıcı koronavirüs araştırması... '9 saat' detayı!

Japonya’daki Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp fakültesi tarafından yapılan araştırmada koronavirüsün ciltteki hayatta kalma süresinin influenza A virüsüne kıyasla 4 kattan daha fazla olduğu test edildi. Halk arasında grip olarak bilinen influenza A virüsü deride 2 saat kalıyorken koronavirüste bu sürenin 9 saate kadar çıktığı belirtildi.

EL YIKAMAK ÖNEMLİ

Araştırmayı yapan ekip koronavirüsün temas yoluyla bulaşmasını önlemek amacıyla bu çalışmaların ve el yıkamanın önemini vurguladı.

Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşetiEsenyurt'ta iki grup arasından sokakta çıkan ve pompalı tüfeğin de kullanıldığı kavgada fırıncıda çalışan 1'i kadın 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Çatışma sırasında kadın ve çocuğun yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.
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