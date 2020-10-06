06.10.2020 - 09:56 | | DHA
Çarpıcı koronavirüs araştırması... '9 saat' detayı!
Japonya’da yapılan yeni bir çalışma koronavirüsün (Kovid-19) insan derisinde 9 saate kadar kalabileceğini ortaya çıkardı.
Japonya’daki Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp fakültesi tarafından yapılan araştırmada koronavirüsün ciltteki hayatta kalma süresinin influenza A virüsüne kıyasla 4 kattan daha fazla olduğu test edildi. Halk arasında grip olarak bilinen influenza A virüsü deride 2 saat kalıyorken koronavirüste bu sürenin 9 saate kadar çıktığı belirtildi.
EL YIKAMAK ÖNEMLİ
Araştırmayı yapan ekip koronavirüsün temas yoluyla bulaşmasını önlemek amacıyla bu çalışmaların ve el yıkamanın önemini vurguladı.