Castro’nun ruhu kurultaya da damgasını vurdu!

Küba göçmeni ve benzin istasyonu kralı Maximo Alvarez, Demokrat Parti adayı Joe Biden’ı Küba devrimi lideri merhum Fidel Castro ile bir tutarken, Demokrat Parti’nin ABD’yi komünistlere teslim edeceğini iddia etti.



13 yaşında geldiği ABD’de benzin istasyonları zinciri kuran Alvarez, Demokratları, “kendisi çocukken ailesinin kaçtığı Küba’daki komünist yönetimin zihniyetini taklit etmekle” suçladı. Biden’ın başkanlığı “sadece kendi çıkarları için istediğini, bunun da ABD’yi kendi memleketi Küba’nın mahvolmasına neden olan politikalara maruz bırakacağını” iddia etti.