Çatışmalar konusunda Rusya da devreye girdi

Azerbaycan ile Rusya arasındaki çatışma ve kriz ortamı devam ederken, durumdan endişe duyduğunu belirten Rusya’dan da ilk hamleler geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu ele aldı. Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Azerbaycan-Ermenistan sınırında devam eden gerginlikten endişe duyulduğu ve tarafların ateşkes sürecini sağlamasına ihtiyaç bulunduğu ifade edildi. Toplantıda, Rusya’nın ara buluculuk yapmaya hazır olduğu da vurgulandı.

Bununla birlikte yine dün, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı olarak atanan Ceyhun Bayramov’la telefonda görüştü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Bayramov’u yeni göreve atanması dolayısıyla kutladı. Bayramov, Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermeni güçlerin son askeri provokasyonları konusunda Rus mevkidaşını bilgilendirdi, gerginliğin başlıca nedeninin Ermenistan’ın 30 yıldan fazladır devam eden saldırgan politikası olduğunu kaydetti. Lavrov ise taraflara ateşkese uyma ve bölgede gerginliğin azaltılması yönünde çağrıda bulunduklarını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, önceki gün Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki mevcut gerilimi çözüme kavuşturmak için mümkün olan her şey yapacaklarını söylemişti.

Santral ve baraj

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Mingeçevir barajını vurma tehdidine yanıt olarak Azerbaycan ordusunun elindeki füzelerin Metzamor Nükleer Santrali’ne ulaşma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Sputnik Türkçe’nin haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı, Rus ajansına yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarından Mingeçevir barajını vurma tehdidini değerlendirdi. Dargahlı, “Ermenistan tarafı, Azerbaycan ordusunun elindeki en modern füze sistemlerinin yüksek bir hassasiyetle Metzamor Nükleer Santrali’ni vurma yeteneğine sahip olduğunu unutmamalı. Bu, Ermenistan için büyük felakete yol açar” ifadesini kullandı. Dargahlı, “Mingeçevir barajının bulunduğu coğrafya, yapılan müstahkem çalışmalar ve elimizdeki hava savunma sistemleri düşmanın stratejik tesisimizi vurmasına izin vermez” diye ekledi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise, Azerbaycan’ın Metzamor Nükleer Santrali’ni hedef alma tehdidinin uluslararası beşeri hukukun ihlali olduğunu öne sürdü.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz’da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.