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04.03.2020 - 14:53 | | AA

Çavuşoğlu'ndan AB'ye "düzensiz göçmen krizi" mesajları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da görüştüğü Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e "düzensiz göçmen" kriziyle ilgili Türkiye'nin tutumunu aktardı ve AB'nin sorumluluk almasını istedi.

Çavuşoğlu'ndan AB'ye "düzensiz göçmen krizi" mesajları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile görüşmesinden sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, maddeler halinde sıraladığı paylaşımında "Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e AB’nin ülkemize verdiği sözleri yerine getirmediğini, bu ağır yükü artık tek başımıza üstlenmeyeceğimizi, AB’nin sorumluluk alma vaktinin çoktan geldiğini belirttim." ifadesini kullandı.

Borrell, beraberinde Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile Türkiye'ye gelerek Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlib’deki gelişmeleri ele aldı.

Madımak lokumu ve baklavası damak çatlatıyorSivas'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde devam eden "Sağlıklı Mutfak Atölyesi" adlı proje kapsamında açılan kursta madımak otundan lokum ve baklava üretildi.
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