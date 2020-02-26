CDU’da lider arayışı hızlandı

Almanya’da iktidar partisi Hristiyan Demokratlar Birliği’nde (CDU) Şansölye Angela Merkel sonrası başkan arayışı yeniden ivme kazandı. Hatırlanacağı üzere Thüringen Eyalet Meclisi’nde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (Afd) desteklediği adayın başbakan seçilmesi, CDU başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer’i istifaya zorlamıştı.

AKK olarak bilinen Karrenbauer, bölgedeki parti üyelerini Afd’nin desteklediği aday oy vermemeleri konusunda ikna edememişti. Bunun üzerinde parti içerisindeki otoritesinin tamamen azaldığını tespit eden AKK, parti başkanlığı görevinden istifa etmişti.









CDU’nun yeni parti başkanını belirlemesi için yıl sonuna kadar bir takvim oluşturan Kramp-Karrenbauer, parti içerisinde adayların baskısına dayanamadı ve 25 Nisan tarihinde olağanüstü kongre kararı aldı. Bu takvime göre, adayların, hafta sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor. Alman Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Sağlık Bakanı Jens Spahn, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Başbakanı Armin Laschet ve eski milletvekili Friedrich Merz öne çıkan adaylar olarak göze çarpıyor. Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Laschet ile Sağlık Bakanı Jens Spahn ise favori iki isim. Başkan Kremp-Karrenbauer’in aksine her iki adayın da, göreve gelmeleri halinde 2021 yılını beklemeden başbakanlık koltuğuna oturmak istedikleri biliniyor. Angela Merkel de koltuğunu 2021’den önce devretmek zorunda kalabilir.



Türkiye açısından bakılacak olursa, Jens Spahn, daha muhafazakar ve Türkiye’yi daha mesafeli yaklaşırken, Laschet, tam tersine Türkiye’yi yakından tanıyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha önce görüşen ve Türkiye’nin Avrupa’dan dışlanmaması gerektiği görüşünü savunan bir siyasetçi. Angela Merkel’in hangi adayı destekleyeceği ise merak konusu.



Koronavirüs Schengen’in hakkından gelecek mi?



Çin’de başlayan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, Avrupa Birliği (AB) içinde sağlık bakanları ile içişleri bakanlarını zora sokuyor. Nitekim İtalya’da ciddi boyutlara ulaşan koronavirüs nedeniyle AB sağlık ve içişleri bakanları, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Schengen uygulamasını askıya alıp almamayı tartışıyor.



Bugüne kadar AB üyesi ülkeler arasında serbest dolaşımı düzenleyen Schengen uygulaması, terör veya kontrolsüz göçün engellenmesi amacıyla üçüncü ülke vatandaşlarına karşı uygulanmaktaydı. Ancak ilk kez Schengen’in, sağlık gerekçesiyle askıya alınması gündeme geldi ve bu anlaşma AB’nin dört özgürlünden bir tanesini oluşturuyor...



İtalya Schengen’in askıya alınmasına karşı çıkıyor. AB yetkilileri de henüz böyle bir karar alınmadığını, Schengen sınırlarını kapatma ya da kontrol uygulama kararının üye ülkelerin yetkisinde olduğunu belirtiyor. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nden seyahat ve ticaretin kısıtlanmasına ilişkin tavsiye çıkmamış.



Yani kısa vadede Schengen anlaşmasının askıya alınma ihtimali zor gibi. Ancak salgının etkisini artırması halinde yeniden gündeme gelebilir.



Macron’un anlaşılmaz Rusya politikası



Geçtiğimiz Aralık ayında Londra’da düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerini eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3 Şubat’ta Polonya’nın başkenti Varşova’ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Rusya’ya dostluk eli uzattı. Moskova’hıh sürekli izole edilmemesi gerektiğini hatırlatan Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile açık bir diyaloğa sahip olmak gerektiğine de vurgu yaptı.









Partisinin Paris belediye aşkan adayı Benjamin Griveaux’nun cinsel içerikli videosunun Rusya tarafından ifşa edildiği iddiaları üzerine yeniden Moskova yönetimine tavır sergileyen Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i AB zirvesinden telefonla arayarak, İdlib konusunda uyardı ve Türkiye’den yana tavır sergiledi. Diplomatik gözlemciler, Macron’un bir çok alanda olduğu gibi Rusya politikasında da kararsızlık ve tutarsızlık sergilediğine dikkat çekiyor.

Bu arada Fransa’nın Ankara eski Büyükelçisi Charles Fries’in Avrupa Birliği Konseyi’nin genel sekreter yardımcılığı görevine atanması, AB-Türkiye ilişkilerine olumlu yönde katkıda bulunur mu biraz şüpheli. Ancak Ankara’daki diplomatik çevreler, Fries’in Türkiye’den ayrılmasına sevinmiyor değil.