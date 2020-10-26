MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çekimler sırasında fenalaştı... Hayatını kaybetti!
ABONE OL
26.10.2020 - 13:10 | | AA

Çekimler sırasında fenalaştı... Hayatını kaybetti!

Almanya'da Sosyal Demokrat Partiden (SPD) Federal Meclis Başkanvekili Thomas Oppermann, bir televizyon programı çekimleri esnasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çekimler sırasında fenalaştı... Hayatını kaybetti!

Alman İkinci Kanalı ZDF’nin pazar günkü çekimleri sırasında fenalaşan SPD'li Federal Meclis Başkanvekili Thomas Oppermann Göttingen'de hastaneye kaldırıldı.

Burada hayatını kaybeden 66 yaşındaki Oppermann'ın ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı.

ZDF'ten yapılan açıklamada da Oppermann'ın Berlin Direkt programının konuğu olduğu ve Göttingen'deki Max Planck Enstitüsünde gerçekleştirilen ilk çekimin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı aktarılarak, ölüm haberinin büyük üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Yaklaşık 30 yıldır milletvekili olan Oppermann'ın ölümüyle ilgili SPD Meclis Grubundan yapılan açıklamada, "Federal Meclis Başkanvekili, parlamento grubumuzun üyesi ve eski parlamento grubu liderimiz Thomas Oppermann'ın yasını tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaptığı yazılı açıklamada, Oppermann'ın ani ölümünden duyduğu derin üzüntüyü belirterek, kendisini adil bir sosyal demokrat olarak tanıdığını ifade etti.

Oppermann, Eylül 2021'de yapılacak Meclis seçimlerinde tekrar aday olmayacağını açıklamıştı.

 

MSB duyurduGelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Deprem mi oldu? AFAD 26 Ekim son depremler listesi...

Son dakika... Deprem mi oldu? AFAD 26 Ekim son depremler listesi...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

Otların arasında uyuyan alkollüyü fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar

Otların arasında uyuyan alkollüyü fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılar

Sıradaki Haber