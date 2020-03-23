MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çekya'da corona virüs nedeniyle ilk ölüm
ABONE OL
23.03.2020 - 02:26 | | AA

Çekya'da corona virüs nedeniyle ilk ölüm

Çekya'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisi gören kişi hayatını kaybetti.

Çekya'da corona virüs nedeniyle ilk ölüm

Çek Radyo’nun haberinde, başkent Prag’daki Bulovka Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören 95 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, ülkede virüs bulaşması sonucu yaşamını yitiren ilk hastanın ilerleyen yaşının yanı sıra çeşitli rahatsızlıklarının da bulunduğu duyuruldu.

Öte yandan, Çekya Ulusal Kriz Birimi Başkanı Roman Prymula, yaptığı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında ülke sınırlarının iki yıl süresince kapalı tutulabileceğini, bu zaman zarfında vatandaşların tatillerini ülkelerinde geçirmelerinin daha iyi olacağını söyledi.

Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla olağanüstü hal ilan edilen ülkede, yabancı ülke vatandaşlarının Çekya’ya girmesine müsaade edilmezken maskesiz sokağa çıkılmasına da izin verilmiyor.

Çekya Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı bin 120'ye yükseldi, hastalardan 19’u yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

 

 

Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSağlık Bakanı Fahrettin Koca,  Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Sağlık Bakan Fahrettin Koca'dan resmi açıklama: Bugün 9 can kaybı, 289 da yeni vaka var

Son dakika | Sağlık Bakan Fahrettin Koca'dan resmi açıklama: Bugün 9 can kaybı, 289 da yeni vaka var

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

Sıradaki Haber