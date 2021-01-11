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11.01.2021 - 01:58 | | AA

Çekya'da Kovid-19 önlemleri protesto edildi

Çekya'da binlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etti.

Çekya'da Kovid-19 önlemleri protesto edildi

 

Çekya basınında yer alan habere göre, 79 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus'un da aralarında bulunduğu binlerce kişi, başkent Prag'da Kovid-19 tedbirlerine tepki gösterdi. 

Ellerinde, "Korona terörü", "Kovid şantajı" gibi pankartlar taşıyan kalabalık, salgına karşı alınan önlemleri protesto etti. 

Kalabalığa bir konuşma yapan Klaus, "Tek taraflı hükümet kararnameleri son bulmalı. Açık ve net bir şekilde, artık yeter demek istiyoruz. Hayatımıza zarar veren yasaklara ve kararnamelere yeter." ifadelerini kullandı. 

Çekya'da geçen hafta, akşam saat 09.00 ile saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı, kamuya açık alanda sadece iki kişinin bir araya gelebilmesi, dükkanların kapatılması gibi yasakları kapsayan önlemler hükümet tarafından uzatılmıştı. 

Çekya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 10,7 milyon nüfusa sahip ülkede son 24 saatte 8 bin 406 vaka görüldü. 

Bugüne kadar toplam 831 bin 165 vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 69 artarak 13 bin 115'e ulaştı.

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