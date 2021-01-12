Çember daralıyor! Yapbozun eksik parçası tamamlanacak

İngiliz doktor çift Kate - Gerry McCann, Mayıs 2007’de 4 yaşındaki kızları Madeleine ve 2 yaşındaki ikizleriyle Portekiz’in Praia da Luz bölgesine tatile gitmişti. Çift, 3 Mayıs 2007 akşamı üç çocuklarını kaldıkları villada uyutup bara gitmek için dışarı çıkmışlardı. Ama döndüklerinde kızları Madeleine’i bulamamışlardı. Bahçeye bakan pencerenin de açık olduğu görülünce küçük kızın kaçırıldığı sonucuna varılmıştı. Ama yıllarca süren soruşturmadan sonuç alınamamıştı. Ne var ki geçen yıl Almanya’da çocuklara cinsel saldırıdan cezaevinde olan Christian Brueckner’in (43) Madeleine’in kaybolmasıyla ilgili yeni zanlı olduğu duyuruldu. Dün yapılan açıklamada ise yıllardır süren ve “yapboz” diye tanımlanan soruşturmada yeni bir sayfa açılacağı bildirildi. Alman, İngiliz ve Portekiz polisinin, “baş şüpheli” Christian Brueckner’i tanıyan çok sayıda kişinin ifadesini alacağı belirtildi.

Yeni ipucu avına çıkıyorlar

“Yapbozun eksik parçasının tamamlanması” adına Alman zanlının Almanya’daki tüm tanıdıklarıyla bir dizi görüşme yapılacağı ifade edildi. Bu görüşmelerin “kayıp kız çocuğu” olayının aydınlatılmasında çok önemli bir adım olarak görüldüğü kaydedildi. İngiliz “Daily Mirror” gazetesine konuşan bir yetkili, görüşmelerin Christian Brueckner’in suçlanmasına yol açacağını umduklarını söyledi. Söz konusu kaynak, “Soruşturmada şimdi atılan adımla yeni ama son bir sayfa açılacağı düşünülüyor, bir nevi yeni ipucu avı bu. Üç ülkenin de polis teşkilatı 13 yıllık sırrı aydınlatmak istiyor. Hâlâ bir yerlerde olan yapbozun eksik parçasının, çok sayıda ifadenin alınmasıyla tamamlanacağını düşünüyoruz” dedi.

Üst düzey zirve yapılacak

Madeleine olayını çözmek için baş zanlıyı tanıyanların sorgulanmasının yanı sıra davada yeni bir adım daha atılacak. Bu yıl konuyla ilgili Alman, İngiliz ve Portekiz emniyat teşkilatlarının üst düzey yöneticileri arasında yeni bir zirve düzenlenecek. Geçen yaz da Christian Brueckner’in zanlı olduğunun ortaya çıkmasının ardından üç polis teşkilatı arasında gizli bir zirve görüşmesi yapılmıştı.