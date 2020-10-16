16.10.2020 - 07:00 |
Cengiz Han’a Çin baskısı iddiası
Fransa’nın Nantes kentindeki Chateau des dusc de Bretagne Tarih Müzesi yetkilileri, Moğol İmparatoru Cengiz Han’la ilgili bir sergiyi “Çin hükümetinin baskısı” nedeniyle en az 3 yıl süreyle ertelediklerini açıkladı.
Çin Kültür Mirası Dairesi yetkililerinin sergilenecek eserlerle ilgili açıklamalar, broşürler ve haritalara müdahale etmek istediklerini söyleyen müze yetkilileri, “Cengiz Han, Moğol ve imparatorluk sözcüklerine itiraz eden Çin Kültür Mirası Dairesi yetkilileri, tarihi yeniden yazmaya çalışıyor. Çin baskısı nedeniyle savunduğumuz bilimsel değerler adına sergiyi erteleme kararı aldık” dedi. Müze yönetimi, Çin hükümetini sansürcülükle ve Moğol azınlığa baskı yapmakla suçlarken, Çin yanıt vermedi.