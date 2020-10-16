Cengiz Han’a Çin baskısı iddiası

Çin Kültür Mirası Dairesi yetkililerinin sergilenecek eserlerle ilgili açıklamalar, broşürler ve haritalara müdahale etmek istediklerini söyleyen müze yetkilileri, “Cengiz Han, Moğol ve imparatorluk sözcüklerine itiraz eden Çin Kültür Mirası Dairesi yetkilileri, tarihi yeniden yazmaya çalışıyor. Çin baskısı nedeniyle savunduğumuz bilimsel değerler adına sergiyi erteleme kararı aldık” dedi. Müze yönetimi, Çin hükümetini sansürcülükle ve Moğol azınlığa baskı yapmakla suçlarken, Çin yanıt vermedi.