Cephede savaşamadı sivilleri hedef alıyor!

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ cephe hattındaki ilerleyişi karşısındaki tutunamayan Ermenistan savaşı sivil yerleşimlere taşıyor. Önceki gün Gence şehrine atılan balistik füzelerle saldıran Ermenistan dün de Berde şehrine füzelerle saldırdı. Saldırıda havada imha edilen bir füze düştüğü evin bahçesinde yangına neden olurken ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

14 kişi ölümden döndü

Evin sahibi Ferzelye Milgar, “Roket havada gürültüyle patladı parçalar sağa sola saplandı hep. Evde olduğumuz yerde kalakaldık. Ağdam’da evleri hasar gören 10 misafirim gelmişti 4 kişi de biz toplam 14 kişi evdeydik. Roket havada vurulmasaydı hepimiz iceride ölmüş olacaktık” dedi. Evin çevresine yayılan şarapnel parçaları ağaç gövdelerini parçalarlarken çıkardığı yangın da ise ev tamamen kül oldu. Olay yerine gelen aile yakınları yakınları yanan evin odalarında gözyaşı döktü. Berde’ye fırlatılan bir diğer füze ise boş araziye saplandı. Etrafa saçılan şarapnel parçaları nedeniyle bir kişi ağır yaralandı.

Hangi kitapta yazıyor

Gence’ye önceki gün balistik füzelerle düzenlenen saldırıda evleri ağır hasar alan Azerbaycanlılar enkaz altında kurtarabildikleri eşyalarını çıkarttı. Evi ağır hasar alan Kurbanov Çoban Mikailoğlu, “Ermenistan cepheden savaşmak varken ne için sivilleri öldürüyor. Bu hangi kitapta hangi hukukta yazar. Benim evim yıkılmış perişan olmuş önemli değil Azerbaycan bu savaşı kazanacak hakkımızı alacak” dedi.

25 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini sürdüren Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, harekâtın başlangıcından bu yana 25 yerleşim yerini kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, “Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta, bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı” bilgisini verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dün akşam Cebrail ilinin Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köylerinin de işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Terter ilinin en büyük köylerinden Talış, 1994’te Ermenistan ordusunca işgal edilmişti. 3 Ekim’de Ermeni işgalinden kurtulan Talış köyüne, Azerbaycan bayrakları asıldı. Azerbaycan Ordusu, özellikle SİHA ve kamikaze İHA’larla, Ermenistan Ordusu’nun mevzilerini, takviye için gelen konvoylarını, mühimmat depoları ve zırhlı araçlarını büyük hassasiyetle vurmaya devam ediyor. -SEYFETTİN ERSÖZ Ankara