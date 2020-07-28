Cerrahi maske takmak vücuda giren virüs miktarını azaltabilir

Hayvanlar üzerinde deneyler ve salgın sırasındaki gözlemlere dayanan yeni araştırma, maskelerin bazı vakalarda vücuda giren virüs miktarını azalttığı, bazı vakalarda da tamamen engellediği bulgularına ulaştı.

ABD’deki Columbia Üniversitesi’nden Dr. Tsion Firew, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada maske takmak ve hastalık belirtilerinin daha hafif geçmesi arasındaki bağlantının henüz kanıtlanmadığını söyledi.

Dr. Firew, “Bu araştırma bugüne kadarki bilgilerimizi onayladı. Maske takmak sadece diğerkam bir davranış değil” diye konuştu.