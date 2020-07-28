28.07.2020 - 14:58 |
Cerrahi maske takmak vücuda giren virüs miktarını azaltabilir
Bugüne kadar yapılan araştırmalarda, maske takan kişilerin virüsü diğer kişilere bulaştıramadığı ortaya konmuştu. Fakat Journal of General Internal Medicine dergisinde yayımlanacak bir araştırmaya göre bilim insanları maske takan kişilerin de diğer insanların saçacağı virüslerden bir miktar korunuyor olabileceğini buldu.
Hayvanlar üzerinde deneyler ve salgın sırasındaki gözlemlere dayanan yeni araştırma, maskelerin bazı vakalarda vücuda giren virüs miktarını azalttığı, bazı vakalarda da tamamen engellediği bulgularına ulaştı.
ABD’deki Columbia Üniversitesi’nden Dr. Tsion Firew, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada maske takmak ve hastalık belirtilerinin daha hafif geçmesi arasındaki bağlantının henüz kanıtlanmadığını söyledi.
Dr. Firew, “Bu araştırma bugüne kadarki bilgilerimizi onayladı. Maske takmak sadece diğerkam bir davranış değil” diye konuştu.
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