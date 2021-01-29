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29.01.2021 - 00:08 | | AA

Cezayir Fetva Kurumu, Kovid-19 aşısının "zaruri" olduğunu açıkladı

Cezayir Fetva Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının gerekli olduğu yönünde fetva yayımladı. Din İşleri Bakanlığına bağlı Cezayir Resmi Fetva Kurumu, ülkede başlatılan aşı kampanyasına ilişkin açıklama yaptı.

Cezayir Fetva Kurumu, Kovid-19 aşısının "zaruri" olduğunu açıkladı
Cezayir Fetva Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının gerekli olduğu yönünde fetva yayımladı. Açıklamada, salgının üstesinden gelmek için Kovid-19 aşısının yapılması gerektiği belirtilirken, "Ülkedeki sağlık kurumlarının aşı yapılması konusundaki tavsiyelerine uyulmalıdır." ifadelerine yer verildi.Vatandaşların sağlık konusunda bilgi edinmesi ve aşılarla ilgili dini hükümleri öğrenmesi için resmi ve güvenilir makamlara başvurması istendi.Cezayirli yetkililer, Kovid-19 virüsüne karşı aşı kampanyasının ocak ayı bitmeden başlayacağını açıklamıştı. Ülkeye 500 bin doz Rusya'dan Sputnik V aşısının yanı sıra Çin’in Sinovac ve ABD’nin Pfizer aşılarının gelmesi bekleniyor. Cezayir Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede toplam can kaybı 2 bin 877, vaka sayısı 106 bin 359 ve iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 589 oldu.
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