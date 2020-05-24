Cezayir ve Fas'tan korkutan haber! Ölenlerin sayısı arttı
Yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 600'e, Fas'ta 199'a yükselirken, yeni can kaybı kaydedilmeyen Ürdün'de ise vaka sayısı arttı.
Cezayir Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son verilere göre ülkede Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 600'e yükseldiği belirtildi.
Ülkede 193 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 8 bin 306'ya çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 578 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Fas
Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi de yaptığı açıklamada, 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiğini ve 27 kişinin enfekte olduğunu ifade etti.
Toplam can kaybının 199'a, vaka sayısının 7 bin 433'e yükseldiğini bildiren Elyubi, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının 4 bin 703 olduğunu belirtti.
Ürdün
Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve ülke genelinde toplam vaka sayısının 708 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 442 olduğu kaydedildi.
Yeni can kaybı yaşanmayan ülkede vefat sayısı 9 olarak duyurulmuştu.