MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Cezayir ve Fas'tan korkutan haber! Ölenlerin sayısı arttı
ABONE OL
24.05.2020 - 21:44 | | AA

Cezayir ve Fas'tan korkutan haber! Ölenlerin sayısı arttı

Yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 600'e, Fas'ta 199'a yükselirken, yeni can kaybı kaydedilmeyen Ürdün'de ise vaka sayısı arttı.

Cezayir ve Fas'tan korkutan haber! Ölenlerin sayısı arttı

Cezayir Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son verilere göre ülkede Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 600'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 193 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 8 bin 306'ya çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 578 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi de yaptığı açıklamada, 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiğini ve 27 kişinin enfekte olduğunu ifade etti.

Toplam can kaybının 199'a, vaka sayısının 7 bin 433'e yükseldiğini bildiren Elyubi, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının 4 bin 703 olduğunu belirtti.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve ülke genelinde toplam vaka sayısının 708 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 442 olduğu kaydedildi.

Yeni can kaybı yaşanmayan ülkede vefat sayısı 9 olarak duyurulmuştu.

 

Erdoğan'dan ABD'li Müslümanlara mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı gönderdi. Erdoğan, "Salgın süreci göstermiştir ki; dünyadaki hiçbir bölge, ulus veya ülke için hiyerarşiler ve ayrıcalıklar geçerli değildir.Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum." ifadelerini kullandı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kan donduran olay! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kan donduran olay! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

AKINCI TİHA'nın belgeseli izleyiciyle buluştu

AKINCI TİHA'nın belgeseli izleyiciyle buluştu

Sıradaki Haber