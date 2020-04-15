Cezayir ve Irak'ta corona virüs kaynaklı ölümler arttı

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının 10 artarak 336'ya yükseldiğini belirtti.

Ülkede 90 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 bin 160'a çıktığını kaydeden Fevrar, iyileşen hasta sayısının ise 708 olduğunu söyledi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığı da bir kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 79'a yükseldiğini açıkladı.

Ülkede 34 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1415'e yükseldiğini bildiren Bakanlık, iyileşen hasta sayısının ise 812'ye ulaştığını aktardı.