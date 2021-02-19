MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Cezayir'de cumhurbaşkanlığı affıyla 33 aktivist serbest bırakıldı
ABONE OL
19.02.2021 - 23:41 | | AA

Cezayir'de cumhurbaşkanlığı affıyla 33 aktivist serbest bırakıldı

Cezayir Adalet Bakanlığı, cumhurbaşkanlığı affı kapsamında ülkedeki protesto hareketi "Hirak" aktivisti 33 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Cezayir'de cumhurbaşkanlığı affıyla 33 aktivist serbest bırakıldı

 

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un dünkü kararının ardından bugün Adalet Bakanlığı konuya dair yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamada, 21'i sosyal medya kullanımı ve gösteriler sırasındaki eylemleri nedeniyle hapis cezası alan toplam 33 Hirak aktivistinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Halk hareketinden nihai cezası bulunan 30 tutuklu ile hüküm giymeyen 60 kişiden oluşan başka bir grubun da serbest bırakılmasına karar verildiği aktarıldı. 

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkedeki protesto hareketi "Hirak" içinden hükümlü en az 30 kişiye cumhurbaşkanlığı affı uygulanacağını duyurmuştu. 

Cezayir'deki insan hakları örgütleri ve muhalefet partileri aylardır, mitinglerde veya sosyal ağlardaki paylaşımları nedeniyle tutuklananların serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Tebbun'a çağrıda bulunuyordu.

En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Koronavirüs tablosunu Sağlık Bakanlığı paylaştı! İşte son durum...

Son dakika: Koronavirüs tablosunu Sağlık Bakanlığı paylaştı! İşte son durum...

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

Hangi ülkede kaç COVID-19 aşısı yapıldı?

İzmir'de korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

İzmir'de korkutan yangın! Ekipler oraya koştu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet