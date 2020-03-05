05.03.2020 - 02:13 | | AA
Cezayir'de koronavirüs vaka sayısı 17'ye yükseldi
Cezayir Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, El-Buleyde ilinde daha önce bazı fertlerinde Kovid-19'a rastlanan bir ailenin 5 üyesinde daha virüsün görüldüğü kaydedildi.
Yeni vakalarla birlikte ülkede 25 Şubat'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 17'ye yükselmiş oldu.
Virüsün söz konusu aile üyelerine 14-21 Şubat'ta Fransa'dan kendilerini ziyarete gelen bir akrabalarından bulaştığı belirtiliyor.
Cezayir'de ilk Kovid-19 vakası, 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında görülmüş, ancak söz konusu kişi daha sonra sınır dışı edilmişti.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.