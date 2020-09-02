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02.09.2020 - 14:03 | | AA

Charlie Hebdo davası başladı

17 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarına ilişkin davada 11 sanık duruşmada bizzat yer alıyor, Suriye'de DEAŞ'a katılan üç isim isem gıyaben yargılanıyor.

Charlie Hebdo davası başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine ve Yahudi marketine düzenlenen, 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin dava başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve Paris Adalet Sarayında başlayan davada 14 kişi yargılanıyor.

Sanıklardan 3'ü 2015'te Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ'e katıldı. Bu nedenle bu 3 kişi gıyaben yargılanacakken, diğer 11 sanık duruşmalarda bizzat yer alacak.

Sanıklar arasında Fransa'da yaşayan 35 yaşındaki Ali Rıza Polat ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de hayatını sürdüren 50'li yaşlarındaki Metin Karasular isimli iki Türk de yer alıyor. Polat, Karasular ve diğer sanıklar, saldırganlara silah temin etmek ve lojistik destek sağlamakla suçlanıyor. Polat'ın ayrıca saldırganlardan Amedy Coulibaly'ye yakın bir isim olduğu belirtiliyor.

Sanıklar için 10 yıl hapisten müebbet hapse kadar cezalar talep ediliyor. Dava ile ilgili kararın 10 Kasım'da verilmesi bekleniyor.

Paris'te 7 ve 9 Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine ve bir Yahudi marketine düzenlenen saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırganlar Said ve Şerif Kouachi kardeşler ile Amedy Coulibaly, saldırılar sırasında polisin operasyonuyla öldürülürken, saldırıları terör örgütü El-Kaide üstlenmişti.

Charlie Hebdo dergisi, dün, yine Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayımlamıştı. Dergide, Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürler yayımlanmıştı.

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