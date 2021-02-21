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21.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

CIA ajanının ‘gizlediği’ madalyalar satıldı

2017’de ölen Jim Fees, ABD’nin istihbarat servisi CIA’in önde gelen ajanlarından biriydi. 1977’de Mısır’ın başkenti Kahire’de CIA’in istasyon şefiydi.

CIA ajanının ‘gizlediği’ madalyalar satıldı

Eylül 1977’de Sovyet ‘MiG-23MS Flogger’ savaş uçağının Mısır’dan ABD’ye ‘kaçırılmasını’ sağladığı için madalyalarla ödüllendirilmişti. Ama ABD hükümetinden aldığı istihbarat madalyalarını görevinin gizliliği nedeniyle yıllarca Belçika’daki evinde resim çerçevelerinde saklamıştı.

22 bin sterlin

İşte bu madalyalar, Jim Fees’in İngiltere’de yaşayan kızı tarafından müzayedede satıldı. 1950’lerin sonlarından 1980’lere kadar Afrika, Avrupa ve Orta Doğu’da çok gizli görevler üstlenen Fees’in başka mirasçısı olmadığı için madalyalarını satan kızı, babasının başarılarının hatırlanmasını istediğini söyledi. Madalyalar, Londra’da 22 bin sterline (215 bin TL) alıcı buldu.

 

Yanan elektrik teline tekme atması korkuttuTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin, direkten koparak yere düşen ve alev alan elektrik teline tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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