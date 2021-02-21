CIA ajanının ‘gizlediği’ madalyalar satıldı

Eylül 1977’de Sovyet ‘MiG-23MS Flogger’ savaş uçağının Mısır’dan ABD’ye ‘kaçırılmasını’ sağladığı için madalyalarla ödüllendirilmişti. Ama ABD hükümetinden aldığı istihbarat madalyalarını görevinin gizliliği nedeniyle yıllarca Belçika’daki evinde resim çerçevelerinde saklamıştı.

22 bin sterlin

İşte bu madalyalar, Jim Fees’in İngiltere’de yaşayan kızı tarafından müzayedede satıldı. 1950’lerin sonlarından 1980’lere kadar Afrika, Avrupa ve Orta Doğu’da çok gizli görevler üstlenen Fees’in başka mirasçısı olmadığı için madalyalarını satan kızı, babasının başarılarının hatırlanmasını istediğini söyledi. Madalyalar, Londra’da 22 bin sterline (215 bin TL) alıcı buldu.