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26.04.2020 - 00:13 | | AA

Cibuti'de covid-19 vaka sayısı artıyor

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de, yeni tip corona virüs (covid-19) vaka sayısı 1000'i aştı.

Cibuti'de covid-19 vaka sayısı artıyor

 

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, Cibuti'de 9 kişide daha Kovid-19'a rastlandı.

Böylece salgına yakalanan kişi sayısı 1008'e yükselirken, can kaybı ise 2 oldu. Hastalığa yakalanan 373 kişi de tedavinin ardından iyileşti.

Afrika kıtasında vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla, Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Kamerun, Gana, Fildişi Sahili ve Cibuti oldu.

Kıta genelinde vaka sayısı 29 bin 422'ye çıkarken, 1342 kişi de hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
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