Çifte intihar saldırısı: 32 ölü

Irak, yeni yılın daha ilk haftalarında kanlı bir saldırıyla sarsıldı. Başkent Bağdat’ın ticaret bölgesi Bab Al Sharqi’de, işlek bir ikinci el kıyafet pazarında peş peşe düzenlenen iki intihar saldırısında en az 32 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar bulunduğu belirtiliyor.



Olaya ilişkin açıklama yapan Irak İçişleri Bakanlığı, ilk saldırganın hasta olduğunu iddia ettiğini, kendisine yardım için gelenler toplandığında da bombayı patlattığını bildirdi. İkinci intihar bombacısının ise, insanlar ilk patlamada yaralıları taşımak için toplandığı sırada kendini havaya uçurduğu ifade edildi. Söz konusu saldırının Bağdat’ta üç yıl aradan sonra gerçekleşen ilk saldırı olduğu bildirildi.



DAEŞ şüphesi



Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, intihar bombacılarının kullanılması nedeniyle olayın failinin DAEŞ terör örgütü olabileceği öne sürüldü. Ortak Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Tahsin el-Khafaji, saldırıyı DAEŞ’in uyuyan bir hücresinin gerçekleştirdiğini iddia ederek, örgütün askeri operasyonlarda birçok darbeye maruz kaldıktan sonra “varlığını kanıtlamak istediğini” söyledi. Iraklı bazı milletvekilleri de intihar saldırısının, planlanan erken seçimler ve ciddi ekonomik kriz sebebiyle yaşanan siyasi boşluk nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat’taki patlamanın ülkenin istikrarıyla halkın barış ve geleceğini hedef aldığını bildirdi.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Bağdat’ta düzenlenen terör saldırısı kınandı. Yayınlanan mesajda Türkiye’nin Irak’ın yanında olduğu vurguladı.