Çiftleri ayıran bakan Yüce Divan yolunda

Eski bakan, çocuk yaşta evliliğin Danimarka yasalarınca yasak olması nedeniyle bu talimatı verdiğini ve yasa dışı bir şey yapılmasını istemediğini savunulurken, söz konusu 23 çift içinde sadece bir eşin 18 yaşından küçük olduğu belirtiliyor. Stöjer, geçen ay Danimarka Parlamentosu’nun görevlendirdiği bağımsız iki avukat, mülteci merkezlerindeki evli çiftleri ayırmanın yasa dışı olduğu yönünde rapor vermesi üzerine, Talimat Komisyonu Mahkemesi’ne çağrılarak ifade vermişti.



Mensubu olduğu Liberal Parti’nin, Stöjberg’in Yüce Divan’a gönderilmesine onay vermesinin ardından süreç hızlandırılmıştı.



