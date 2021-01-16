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16.01.2021 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Çiftleri ayıran bakan Yüce Divan yolunda

Danimarka’nın eski Uyum ve Göç Bakanı İnger Stöjberg, 2016’da verdiği yasalara aykırı bir talimat nedeniyle Yüce Divan’da yargılanacak. Stöjberg, bakanlığı sırasında ülkeye gelen ve sığınma talebinde bulunan çiftler ayırarak farklı kampları yerleştirmekle suçlanıyor.

Çiftleri ayıran bakan Yüce Divan yolunda

Eski bakan, çocuk yaşta evliliğin Danimarka yasalarınca yasak olması nedeniyle bu talimatı verdiğini ve yasa dışı bir şey yapılmasını istemediğini savunulurken, söz konusu 23 çift içinde sadece bir eşin 18 yaşından küçük olduğu belirtiliyor. Stöjer, geçen ay Danimarka Parlamentosu’nun görevlendirdiği bağımsız iki avukat, mülteci merkezlerindeki evli çiftleri ayırmanın yasa dışı olduğu yönünde rapor vermesi üzerine, Talimat Komisyonu Mahkemesi’ne çağrılarak ifade vermişti.

Mensubu olduğu Liberal Parti’nin, Stöjberg’in Yüce Divan’a gönderilmesine onay vermesinin ardından süreç hızlandırılmıştı.

Kocaeli'nde kaybolan doktorun son görüntüleri ortaya çıktıKocaeli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.
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