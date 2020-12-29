‘Çılgınlığı durdur’

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’daki seçimden hüsranla ayrılsa ve 20 Ocak’ta seçilmiş başkan Joe Biden’a görevi devredecek olsa da, ABD gündeminden düşmüyor. Trump seçim sonuçlarını tanımamaya devam etse de, daha önce kendisine destek veren kuruluşlar dahi artık bu tutumdan rahatsız olaya başladı. Daha önce kendisine büyük destek veren yayın kuruluşu Fox ile ayrı düşen Trump, son olarak New York Post gazetesi tarafından ‘artık bu çılgınlığı’ bırakması yönünde uyarıldı.

Uzun süredir Trump’ı destekleyen New York Post gazetesi dünkü sayısında “Çılgınlığı bırak. Seçimi kaybettin, işte bıraktığın mirası kurtarmanın yolu” başlığı ile çıktı. Gazete “Anlıyoruz Sayın başkan, kaybettiğiniz için kızgınsınız. Ancak bu yola devam etmek yıpratıcı” ifadelerini kullanırken, Trump’ın 3 Kasım seçim sonuçlarına değil, 5 Ocak’ta Georgia eyaletinde yapılacak ve yeni yönetim için çok büyük önem taşıyan Senato seçimlerine odaklanmasını tavsiye etti. Gazete Georgia seçiminin önemine dikkat çekti.

Georgia neden önemli?

Georgia’daki seçim ABD’nin geleceği ve Biden yönetimi açısından çok büyük önem taşıyor. Eyalette, Cumhuriyetçi Senatörler David Perdue ve Kelly Loeffler, Demokrat Partili rakipleri Jon Ossoff ve Raphael Warnock’a karşı Senato’daki koltuklarını koruma mücadelesi veriyor. Senato mevcut durumda Cumhuriyetçilerin kontrolünde ve bu durum Biden yönetimi için büyük bir dezavantaj. Bununla birlikte Georgia’daki ikinci tur Senato seçimini Demokrat adayların kazanması, Senato’da Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında 50’ye 50 denge sağlanması, eşitliği bozan oyun ise Senato’nun başkanı sayılacak Başkan Yardımcısı Kamala Harris tarafından kullanılması anlamına geliyor.

Bu durumda Demokrat Parti tam bir hakimiyet sağlıyor ve başkan olan Biden dışında Temsilciler Meclisi ve Senato’da da kontrolü sağlamış oluyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda Biden yönetiminin Trump’ın ülkede gerçekleştirdiği birçok değişimi tersine çevirme gücü çok yüksek. Demokratların Senato’yu kaybetmesi durumunda ise, Biden kararlarını gerçekleştirmek adına dışarıdan desteğe ihtiyaç duyacak.

Sonunda imzaladı

Donald Trump’ın ABD gündeminden düşmemesinin bir diğer önemli nedeni de, ABD Başkanı’nın Kongre’nin onayladığı 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketini imzalamamasıydı. Trump, tartışmaların ardından ekonomik destek paketi ile bütçe tasarısını imzaladı. Trump’ın mevcut paketi imzalamaması başta ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden olmak üzere çok sayıda kişiden tepki toplamıştı. Biden, Trump’ın yasayı imzalamayı geciktirmesi halinde, bunun “yıkıcı sonuçları” olacağını söylemişti.

Tasarının Trump tarafından imzalanmaması, milyonlarca Amerikalı’nın işsizlik yardımlarını kaybetmesi ve hükümetin bugün kısmen kapanması tehlikesini doğurmuştu.