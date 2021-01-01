Çin-ABD gerilimi bu kez Afganistan’a mı taşındı?

“Axios” internet haber sitesinin üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Trump 17 Aralık’ta Çin hakkında alınan bir istihbaratla ilgili bilgilendirildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Çin’in bazı devlet dışı aktörlere, Afganistan’daki Amerikan askerlerine saldırması için para teklif ettiği konusunda brifing verdi. İstihbaratın doğruluğu henüz kanıtlanmazken, Trump yönetiminin konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

“New York Times” da, Temmuz ayında ABD’li istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberde, Avrupa’da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan’daki ABD askerlerini öldürmeleri için para teklif ettiği iddiasında bulunmuştu.