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01.01.2021 - 07:00 |

Çin-ABD gerilimi bu kez Afganistan’a mı taşındı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’in, Afganistan’daki Amerikan askerlerine saldırmaları için devlet dışı aktörlere para teklif ettiği istihbaratına ilişkin bilgilendirildiği iddia edildi.

Çin-ABD gerilimi bu kez Afganistan’a mı taşındı?

 

“Axios” internet haber sitesinin üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Trump 17 Aralık’ta Çin hakkında alınan bir istihbaratla ilgili bilgilendirildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Çin’in bazı devlet dışı aktörlere, Afganistan’daki Amerikan askerlerine saldırması için para teklif ettiği konusunda brifing verdi. İstihbaratın doğruluğu henüz kanıtlanmazken, Trump yönetiminin konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

“New York Times” da, Temmuz ayında ABD’li istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberde, Avrupa’da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan’daki ABD askerlerini öldürmeleri için para teklif ettiği iddiasında bulunmuştu.

Fedakar sağlık çalışanları yeni yıla da nöbette girdiAntalya'da 2020 yılında yeni tip koronavirüs hastalarının hayata tutunması için fedakarca mücadele eden Akdeniz Üniversitesindeki sağlık çalışanları, yeni yıla solunum cihazına bağlı hastaların nefes alabilmesi için fedakarca çalışarak girdi.
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