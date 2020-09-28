Çin, ABD'li diplomatların Hong Kong'da yapacağı görüşmelere izin şartı getirdi

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı yeni yönergeyle ABD'li diplomatların, yapacakları görüşmeler için Hong Kong'daki Dışişleri Bakanlığı Komisyonundan izin almalarını zorunlu kıldı.

Düzenlemeye göre, ABD'li diplomatların Hong Kong'da yapacakları tüm resmi, özel, sosyal nitelikli ve çevrimiçi görüşmeler için Pekin yönetiminden izin almaları gerekecek.

Yeni düzenlemenin, ABD Dışişleri Bakanlığının 3 Eylül'de ülkede görevli Çinli diplomatların üniversitelerde yapacakları ziyaretlere ve büyükelçilik sınırları dışında 50'den fazla kişinin katıldığı etkinliklere katılmak için izin alma zorunluluğu getiren düzenlemeye karşılık olduğu tahmin ediliyor.

Hong Kong’da iş çevrelerine yakın Liberal Parti'nin lideri Felix Chung Kwok-pan, ABD'nin Hong Kong Başkonsolosu'nun görüşme talebini yetkililere ilettiğinde, Çin temsilcileri, kendisine "görüşme için zamanın uygun olmadığı" yanıtını vermiş, Başkonsolosun ve temsilcilerinin böyle bir görüşme için önce komisyondan izin talep etmesi gerektiğini belirtmişti.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.