Çin aşıyı askerde deniyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs Kovid-19 vaka sayısı 10 milyonu aştı. Kovid-19 kaynaklı ölümler de 500 binin üzerine çıktı. Bilim insanları virüse karşı etkili aşı ve yeni bir ilaç bulmak için çalışmalarına aralıksız devam ederken Çin tüm ülkelerin önüne geçen bir adım attı. Salgının çıkış noktası olan Çin’in aşı üretici şirketlerinden CanSino Biologics deneme sürecinde bulunan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nda (ÇHKO) kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Sekiz aşıdan biri

Global Times gazetesinin haberine göre, CanSino Biologics ÇHKO bünyesindeki tıbbi araştırma enstitüsü tarafından ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısının askeriyede kullanılması konusunda ülkedeki en yüksek askeri liderlik mekanizması olan Çin Merkezi Askeri Komisyonu’ndan (CMC) birkaç gün önce onay aldı. CMC’nin izni 25 Haziran’da verdiğini belirten CanSino, onayın bir yıl için geçerli olacağını kaydederek, Ad5-nCoV adlı aşının daha önce yurt içi ve yurt dışında yapılan insanlı klinik deneylerde başarılı olduğunu, aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığını bildirdi. CanSino ayrıca aşının ticarileştirilmesi konusunda herhangi bir taahhütte bulunamayacaklarını, şimdilik askeriye için onaylanan aşının CMA’nın onayı olmadan daha geniş çaplı kullanıma giremeyeceğine dikkat çekti. Ülkede Kovid-19’a karşı geliştirilen 8 aşıdan biri olan Ad5-nCoV’nun ikinci aşama klinik deneyleri 11 Haziran’da tamamlanmıştı.

Güvenlik, fabrika işçisi, kuaförlük

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere ve Galler’de 9 Mart ile 25 Mayıs arasında yeni tip koronavirüs Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 20-64 yaş arası 4700 kişinin çalıştığı meslekleri inceledi ve pandemiye karşı en savunmasız meslek gruplarını belirledi. Sonuçlara göre, üç ay içinde İngiltere’de ölen her 100 bin erkekten 74’ü güvenlik görevlisiydi, onları her 100 bin erkek başına 73 ölümün gerçekleştiği fabrika işçileri izledi. Kovid-19 hastalarıyla temas halinde olan sağlık çalışanları arasında ölüm oranının güvenlilik görevlileri ve fabrika işçilerine göre iki kat daha düşük olduğu da belirlendi. Ölen her 100 bin erkekten 30’unun sağlık çalışanı olduğu ve bu grupta ölenlerin yüzde 82.4’ünün ambulans görevlisi olduğu belirtildi.

‘Ülkeyi ayakta tuttular’

Bununla birlikte veriler, erkeklerde koronavirüs nedeniyle ölüm oranın kadınlara göre daha yüksek olduğunu gösterdi. Kadınlar arasında en riskli meslekler ise kuaförlük ve yerel yöneticilik çıktı. Buna göre, İngiltere’de Kovid-19 nedeniyle ölen her 100 bin kadından 31’i kuaförken, 23.4’ü ise yerel yöneticiydi. İnceleme sonuçlarına göre kuaförleri, garsonlar, taksi şoförleri, şefler, bakıcılar, otobüs ve servis şoförleri, ev işçileri, satış asistanları ve sağlık çalışanları izledi. İstatistikçiler, fabrika işçilerinin pandemi sürecinde ulusu ayakta tutmak için salgının en hızlı olduğu esnada diğerleriyle iletişim kurduğunu belirtildi. Güvenlik görevlilerinin ise marketlerde sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla her gün yüzlerce potansiyel Kovid-19 hastasıyla temas kurduğu aktarıldı.

Plajlar kapatılıyor

Dünyada Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD’de bazı eyaletlerde artan vaka sayısı nedeniyle yeni önlemler alınmaya başlamıştı.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte önlemlere yenileri eklendi. Her yıl yoğun katılımlı kutlamalara ev sahipliği yapan 4 Temmuz’da sosyal mesafe kuralının göz ardı edilebileceği belirtiliyordu. ABD’nin Florida Eyaleti’ndeki Miami kentinde hafta sonu tüm plajların kapatılmasına karar verildi. Florida Valisi Carlos Gimenez’in imzaladığı acil durum kararnamesi kapsamında Miami’nin tüm plajları 3-7 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Los Angeles ve eyaletteki 6 yerleşkede barların kapatılması kararı verdi. Teksas’ta geçen günlerde benzer bir karara imza atmıştı.

Antiseptik ışınlama

ABD’de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından geliştirilen yeni bir robot, ultraviyole ışık (UV) kullanarak 4000 metrekarelik bir depoda koronavirüsü yarım saatte öldürebiliyor. Robot, “ultraviyole antiseptik ışınlama” (UVC) olarak bilinen ve mikroorganizmaların DNA’larını bozarak öldüren özel bir ultraviyole ışık kullanıyor. Depodaki koronavirüslerin yüzde 90’ını öldüren UVC ışığı insanlar için zararlı olduğundan, robot mesai bitiminde mekanı dezenfekte edebiliyor. Gıda bankaları, koronavirüs nedeniyle yoğun talep altında ve Birleşmiş Milletler’a göre 265 milyon kişi salgın nedeniyle ciddi bir gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Bu nedenle özellikle dağıtılan gıda paketlerinin virüsten arınmış olması hayati önem taşıyor.

Filipinler’de ‘bebek patlaması’

Güney Asya ülkesi Filipinler’de koronavirüs salgını sırasında uygulanan çok sıkı sokağa çıkma tedbirleri nedeniyle aile planlamasının sekteye uğradığı, bunun sonucunda ülkede “bebek patlaması” yaşanabileceği belirtildi.

Filipinler Üniversitesi’ne bağlı Nüfus Enstitüsü ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) ortak hesaplamasına göre, salgın nedeniyle gerçekleşen plansız hamilelikler sonucu ülkede yıllık ortalamadan 214 bin daha fazla bebek doğabilir.

Bu durumun 2021’de yaklaşık 1.9 milyon doğum anlamına geleceği tespit edildi. Ülkede karantina sırasında aile planlamasına erişimi olmayan kadınların sayısının beşte bir oranında artarak 3 milyon 688 bine yükseldiği de açıklandı. Filipinler Aile Planlama Kurumu Başkanı Nandy Senoc, adalar ve kırsal bölgelerde prezervatif ve doğum kontrol hapı bulmanın giderek zorlaştığı belirterek “Stoklarımız tükeniyor” dedi.

‘ÖNLEM ALIN’ DEMİŞLERDİ

O işçilere virüs bulaştı

Galler’deki Wrexham kasabasında ülkedeki ünlü market zincirlerine ürün tedarik eden bir fabrikanın 166 çalışanının koronavirüse yakalandığı açıklandı. Binden fazla çalışanın olduğu fabrikada 300 kişiye daha test yapılacağı, vaka sayısının artabileceği belirtildi. Öte yandan söz konusu fabrika çalışanları, nisan ayında çalışma yerlerinde koronavirüse karşı önlem alınmadığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenlemişti.