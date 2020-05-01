‘Çin Biden’ı istiyor!’

Trump, “Pekin, Demokrat aday Joe Biden’ın seçilmesini istiyor. Çin’e ticaret konusunda yaptığım baskıyı hafifletmek için ellerinden geleni yapacaklar. Kendilerini masum göstermek için sürekli halkla ilişkiler seçeneğini kullanıyorlar” dedi. Başkan Trump, haftalardır koronavirüs krizinin tek sorumlusu olarak Çin’i hedef göstermiş, salgın sebebiyle ABD’de yaşanan ekonomik krizin seçimleri kazanmasını tehlikeye atacağını öne sürmüştü.

Çin yalanladı

Öte yandan Trump, Çin’in koronavirüsle ilgili ileriki dönemlerde dünyaya daha fazla bilgi vereceğine inandığını belirterek, “Pekin yönetimine birçok farklı yolla karşılık verebilirim. Şu anda süreci değerlendiriyoruz” diye konuştu. Trump, Çin’in ABD ile ticari bir anlaşma yapmak istediğini belirterek, “Daha fazla para ödemek için anlaşmaya vardılar. Öncekinden çok daha fazla para ödüyorlar. Kovid-19 salgını öncesi ABD harika gidiyordu. Ekonomimiz tarihin en iyisiydi” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise, Trump’ın iddialarını yalanladı. Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Trump’ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Birçok kez söyledik, ABD’nin seçimleri ABD’nin kendi iç işleridir. Çin, müdahale etmekle ilgilenmiyor” ifadelerini kullanan Sözcü Gıng, ABD’li siyasetçilerin, Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki başarısızları nedeniyle dikkati başka yöne çekmek için uğraştıklarını ileri sürdü.