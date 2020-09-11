"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere gÃ¶re, Ã‡in Ulusal TÄ±p ÃœrÃ¼nleri Ä°daresi, Hong Kong Ãœniversitesi araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ± tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen burun spreyi formundaki Kovid-19 aÅŸÄ± adayÄ±nÄ±n birinci aÅŸama klinik denemelerine onay verdi.

Â Beijing Wantai ilaÃ§ ÅŸirketi ve Ximamen Ãœniversitesi iÅŸ birliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek denemeye 100 saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¶nÃ¼llÃ¼nÃ¼n katÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.

Â Ekimde baÅŸlamasÄ± planlanan denemelerin ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ safhalarÄ±yla birlikte en az bir yÄ±l sÃ¼receÄŸi tahmin ediliyor.

Â Spreyle burna tatbik edilen aÅŸÄ± adayÄ±nÄ±n solunum yoluyla bulaÅŸan virÃ¼sÃ¼n doÄŸal enfeksiyon yolunu tetiklemesi, bu yolla vÃ¼cutta baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k uyandÄ±rmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.

Â VirÃ¼sÃ¼n gÃ¼Ã§sÃ¼zleÅŸtirilmiÅŸ bir halini iÃ§eren aÅŸÄ± adayÄ±, potansiyel Kovid-19 aÅŸÄ±larÄ± arasÄ±nda enjektÃ¶r yerine spreyle tatbik edilen ilk Ã¶rnek olacak.

Â Sprey formundaki aÅŸÄ±larÄ±n, grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarÄ±na karÅŸÄ± koruma saÄŸlamak iÃ§in yaygÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, bu yÃ¶ntemin aÅŸÄ±nÄ±n Ã¼retim ve uygulama maliyetlerini dÃ¼ÅŸÃ¼rebileceÄŸine dikkati Ã§ekiyor.

Â Ã‡Ä°NDE'KÄ° AÅžI Ã‡ALIÅžMALARI

Â Kovid-19'un ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã‡in'de de halen 8 aÅŸÄ± adayÄ±nÄ±n klinik denemeleri sÃ¼rÃ¼yor. Bunlardan 4'Ã¼ birinci, 4'Ã¼ de ikinci ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ aÅŸamada insanlar Ã¼zerinde test ediliyor.

Â CanSino, Sinopharm ve Sinovac gibi kamuya ait ilaÃ§ firmalarÄ±, Ã‡in Askeri TÄ±p Akademisi, Vuhan Viroloji EnstitÃ¼sÃ¼, Pekin Biyolojik ÃœrÃ¼nler EnstitÃ¼sÃ¼ gibi kurumlarla iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Â CanSino'nun "Ad5-nCoV" adlÄ± aÅŸÄ± adayÄ±, Sinopharm'Ä±n Vuhan Viroloji EnstitÃ¼sÃ¼ ve Pekin Biyolojik ÃœrÃ¼nler EnstitÃ¼sÃ¼ ile geliÅŸtirdiÄŸi aÅŸÄ± adaylarÄ± ve SinoVac'Ä±n geliÅŸtirdiÄŸi "CoronaVac" en fazla umut baÄŸlanan Ã§alÄ±ÅŸmalar arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Â KLÄ°NÄ°K DENEMELER 3 AÅžAMADA YAPILIYOR

Â Bir aÅŸÄ±nÄ±n yaygÄ±n olarak kullanÄ±labilmesi iÃ§in 3 aÅŸamada insanlar Ã¼zerinde test edilmesi gerekiyor.

Â Klinik denemelerin ilk aÅŸamasÄ±nda, az sayÄ±daki gÃ¶nÃ¼llÃ¼ saÄŸlÄ±klÄ± denek Ã¼zerinde aÅŸÄ±nÄ±n gÃ¼venli olup olmadÄ±ÄŸÄ± ve muhtemel yan etkileri araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ä°kinci aÅŸamada, gÃ¼venilirliÄŸi doÄŸrulanan aÅŸÄ±nÄ±n etkinliÄŸi 100'den fazla denek Ã¼zerinde test ediliyor. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ ve son aÅŸamada ise aynÄ± iÅŸlem, binlerce denekle tekrarlanÄ±yor. TÃ¼m bu sÃ¼reÃ§, aylar ve hatta yÄ±llar alabiliyor.

Â 35 AÅžI ADAYI KLÄ°NÄ°K DENEMELERDE Ä°NSANLAR ÃœZERÄ°NDE TEST EDÄ°LÄ°YOR

Â DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DSÃ–) verilerine gÃ¶re, 28 AÄŸustos itibarÄ±yla dÃ¼nya genelinde Kovid-19'a karÅŸÄ± 35 aÅŸÄ± adayÄ± klinik deneme, 145 aÅŸÄ± adayÄ± ise klinik Ã¶ncesi deÄŸerlendirme aÅŸamasÄ±nda bulunuyor.

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Ã‡in'de ortaya Ã§Ä±kan Kovid-19, 200'den fazla Ã¼lke ve bÃ¶lgeye yayÄ±larak salgÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. DÃ¼nya genelinde vaka sayÄ±sÄ± 28 milyon 352 bini aÅŸarken 914 binden fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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