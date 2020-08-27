MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çin Güney Denizi'nde füzeler denedi
ABONE OL
27.08.2020 - 12:42 | | AA

Çin Güney Denizi'nde füzeler denedi

Resmi medya, tartışmalı sularda fırlatılan füzeler arasında 'taşıyıcı katil' olarak da bilinen DF-21D'nin de bulunduğunu bildiriyor.

Çin Güney Denizi'nde füzeler denedi

Çin'in, Güney Çin Denizi'nde "taşıyıcı katil" dahil iki füze denemesi yaptığı iddia edildi.

South China Morning Post'un Çin ordusundan adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, DF-26B ve DF-21D füzeleri Hainan ve Paracel adaları arasında hedeflenen bir bölgeye fırlatıldı.

Askeri analistler "taşıyıcı katil" olarak anılan DF-21D'nin, ABD güçlerine saldırmak için geliştirilmiş olabileceğini ileri sürüyordu.

Denemelerin, Pekin yönetiminin, ABD'ye ait U2 casus uçağının, Çin'in kuzey kıyısındaki tatbikat sırasında "uçuşa yasak bölgeye" girdiğini bildirmesinin hemen ardından yapılması dikkati çekti.

Çin Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Tartışmalı sular

Çin, 1947'de yayımladığı "Dokuz Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Yer altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.

Küçük çocuğa köpek saldırısı kameradaEyüpsultan Göktürk’te yolda yürüyen çocuk iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, korkudan annesine sarılan çocuğun yaralandığı öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa'da spor kulübü başkanı koronadan öldü

Bursa'da spor kulübü başkanı koronadan öldü

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

Eyüpsultan'da korku dolu anlar! Küçük çocuk köpeklerin saldırısına uğradı

Eyüpsultan'da korku dolu anlar! Küçük çocuk köpeklerin saldırısına uğradı

Sıradaki Haber