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23.03.2020 - 07:00 |

Çin: Hastaların %87’si iyileşti

 Kovid-19 salgınının merkez üssü Çin’de bilim insanları yeni tip koronavirüs bulaşan 72 bin 314 hastayı analiz etti.

Çin: Hastaların %87’si iyileşti

Çinli bilim insanları, kimlerin daha fazla risk altında olduğuna dair bilgiler sundu. Çin Hastalıkla Mücadele ve Önleme Merkezi’nin açıkladığı verilere göre, kadınlarla erkeklerin virüsle temas etmesi ihtimali eşit. Ülkede ölenlerin yüzde 63.8’inin erkek, yüzde 36.2’sinin kadın olduğunu açıklayan bilim insanları, Kovid-19’un bulaştığı kişilerin yüzde 80’inde hastalığın hafif geçtiğine dikkat çekti. Analize göre, hastalığı ağır seyredenlerin oranı yüzde 13.8, kritik aşamaya geçenlerin oranı ise yüzde 4.7. Salgının merkez üssü Çin’de ölüm oranının yüzde 4 olduğunu ortaya koyan bilim insanları, hastaların yüzde 87’sinin de iyileştiğini belirtti. Çin’de ölenlerin yaklaşık yüzde 10’u kalp, yüzde 7.3’ü diyabet hastası, yüzde 6.3’ü kronik solunum yolu rahatsızlığı, yüzde 6’sı yüksek tansiyon, yüzde 5.6’sı kanser hastası olduğu bilgisi de paylaşıldı. Çin Hastalıkla Mücadele ve Önleme Merkezi’nin açıkladığı çalışmadaki Çin ile ilgili diğer tespitler ise şöyle: 

Çocuk kayıp yok

Yaşa göre can kaybına bakıldığında 0-9 yaş arası can kaybı yok.

10 ile 39 yaş arasında can kaybı yüzde 0.2 olarak kayıtlara geçti.

40-49 arası bu oran  yüzde 0,4 iken 50-59 yaş arasında yüzde 1,3’e çıkıyor.

60 yaş sonrası ölüm oranı dikkat çekici bir oranda artıyor.

60-69 yaş grubunda yüzde 3,6’ya, 70-79 yaş grubunda yüzde 8’e çıkıyor.

80 yaşın üzerinde ise yaklaşık yüzde 15’i buluyor.

Çin: Hastaların %87’si iyileşti

 

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