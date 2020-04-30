‘Çin laboratuvarların kapılarını açmalı’

Dışişleri Bakanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Pompeo, koronavirüs salgınının nasıl orada patlak verdiğini dünyanın anlaması gerektiğini ve Pekin’in şeffaf olmakla yükümlü olduğunu vurguladı. Pompeo, “Vuhan Viroloji Enstitüsü’ne hala erişimimiz yok, dünyanın erişimi yok. Bu virüsün nereden kaynaklandığını hala tam olarak bilmiyoruz” dedi.

Soruşturma iddiası

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlerde Beyaz Saray’ın, yeni tip koronavirüs konusunda Çin ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) herhangi bir bilgiyi örtbas edip etmediğinin ortaya çıkarılması için istihbarat kurumlarına talimat verdiği iddia edildi. Söz konusu soruşturma kapsamında, istihbarat kurumları dinlemelerine takılan konuşmaları ve ilgili diğer verileri gözden geçirecek. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Başkan Trump’ın da dediği gibi ABD konuyu derinlemesine araştırıyor. Virüsün kaynağının anlaşılması, dünyanın pandemi ile mücadelesine katkıda bulunacaktır” ifadelerini kullandı.