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25.09.2020 - 12:31 | | DHA

Çin ordusunda 'casus' krizi!

Çin ordusunda görevli bir askerin akıllı telefon aracılığıyla ailesi ve arkadaşlarına  "devletin güvenliğine ilişkin belge ve askeri bilgileri sızdırdığı" gerekçesiyle görevden atıldığı duyuruldu.

Çin ordusunda 'casus' krizi!

Çin ordusu casus askerle sarsıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusunun stratejik öneme sahip olduğu ifade edilen Doğu Hareket Alanı Komutanlığında görevli soyadı Chen olduğu belirtilen askerin, akıllı telefon aracılığıyla ailesi ve arkadaşlarına "devletin güvenliğine ilişkin belge ve askeri bilgileri sızdırdığı tespit edildi.

ASKERİ SIRLARI AİLESİ VE ARKADAŞLARIYLA PAYLAŞTI

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan  Doğu Hareket Alanı Komutanlığı yetkilieri, asker Chen'in askeri sırları tartışırken ve orduyla ilgili fotoğrafları mesajlaşma uygulamaları üzerinden ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşırken yakalandığını duyurdu.

AKILLI TELEFONDAKİ OYUNLARLA MESAJLAŞMA

Yapılan açıklamada, Chen'in ayrıca telefonda çevrimiçi oyunlar oynarken askeri kimliğini de açığa çıkardığı ve izin almadan ikinci el cep telefonu satın aldığını kaydetti. Yetkililer, Chen'in ordudan atıldığını ifade ederek, asker ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

 

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