MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çin: Sağlık çalışanları ve sınır görevlilerine Temmuz'dan beri koronavirüs aşısı yapılıyor
ABONE OL
24.08.2020 - 12:06 |

Çin: Sağlık çalışanları ve sınır görevlilerine Temmuz'dan beri koronavirüs aşısı yapılıyor

Çin’de üst düzey bir sağlık yetkilisi, yüksek riskli işlerde çalışanlara Temmuz ayından bu yana koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı.

Çin: Sağlık çalışanları ve sınır görevlilerine Temmuz'dan beri koronavirüs aşısı yapılıyor

Ulusal Sağlık Komisyonu bilim ve teknoloji merkezi başkanı Zheng Zhongei, Pazar günü devlet televizyonu CCTV’ye yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları ve sınırlarda görev yapanlar dahil olmak üzere hükümetin belli sektörlerde çalışanlara Sars-Cov-2 aşısının “acil kullanımı” için yetki verdiğini kaydetti.

Yetkili, Çin’de yedi gün boyunca ülke içinde koronavirüs bulaşma vakası olmadığını, sınır görevlilerinin yüksek risk grubunda olduğunu söyledi.

Çin’de klinik deneyler dışında aşının kullanımı bu açıklama ile ilk kez teyit edilmiş oldu.

Ancak kullanılan aşı adayı ya da kaç kişiye uygulandığı ile ilgili bilgi verilmedi.

Zheng, ciddi kamu sağlığı sorunlarının yaşandığı dönemlerde henüz onaylanmamış aşıların sınırlı kullanımına izin veren yasa kapsamında aşılamanın yapıldığını söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe

Yeni corona virüs önlemi: Kademeli mesai!Corona virüs sürecinde son aylarda toplu ulaşım araçlarında yoğunluğun artmasının ardından uzmanlar, kademelendirilmiş mesai tavsiyesinde bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Epilepsi nöbeti sonrası sıcak suya düşen Bilal, eski haline dönmek istiyor!

Epilepsi nöbeti sonrası sıcak suya düşen Bilal, eski haline dönmek istiyor!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

Trump seçimden önce aşı istiyor!

Trump seçimden önce aşı istiyor!

Öğretmenlerin 5 aylık okul hasreti sona erdi

Öğretmenlerin 5 aylık okul hasreti sona erdi

Sıradaki Haber