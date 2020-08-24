Çin: Sağlık çalışanları ve sınır görevlilerine Temmuz'dan beri koronavirüs aşısı yapılıyor

Ulusal Sağlık Komisyonu bilim ve teknoloji merkezi başkanı Zheng Zhongei, Pazar günü devlet televizyonu CCTV’ye yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları ve sınırlarda görev yapanlar dahil olmak üzere hükümetin belli sektörlerde çalışanlara Sars-Cov-2 aşısının “acil kullanımı” için yetki verdiğini kaydetti.

Yetkili, Çin’de yedi gün boyunca ülke içinde koronavirüs bulaşma vakası olmadığını, sınır görevlilerinin yüksek risk grubunda olduğunu söyledi.

Çin’de klinik deneyler dışında aşının kullanımı bu açıklama ile ilk kez teyit edilmiş oldu.

Ancak kullanılan aşı adayı ya da kaç kişiye uygulandığı ile ilgili bilgi verilmedi.

Zheng, ciddi kamu sağlığı sorunlarının yaşandığı dönemlerde henüz onaylanmamış aşıların sınırlı kullanımına izin veren yasa kapsamında aşılamanın yapıldığını söyledi.

Kaynak: BBC Türkçe