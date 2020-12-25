MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çin savaş uçakları, Tayvan hava savunma sahasını ihlal etti
ABONE OL
25.12.2020 - 21:28 | | AA

Çin savaş uçakları, Tayvan hava savunma sahasını ihlal etti

Çin ordusuna ait 2 uçağın, Tayvan tarafından ilan edilen Hava Savunma Tanımlama Sahasını (ADIZ) ihlal ettiği bildirildi.

Çin savaş uçakları, Tayvan hava savunma sahasını ihlal etti

 

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, Çin ordusuna ait Shaanxi Y-8 askeri keşif ve gözlem uçaklarının, güneybatıdan hava sahasına girdiği belirtildi.

İhlalin ardından Tayvan savaş uçakları bölgeye sevk edildi, Çin uçağına telsizle uyarı yapıldı. 

Yetkililer, Tayvan savaş uçaklarının, Çin hava kuvvetlerinin ihlallerini önleme girişiminde bulunduğunu vurgulayarak, Çinli uçakların bu manevralarını kınadı. 

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI 

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti. 

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

 

Yağmur bombası İstanbul'un su sorununu çözebilir mi?İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bakan Koca BioNTech aşısı için müjdeyi duyurdu! Anlaşma imzalandı

Son dakika... Bakan Koca BioNTech aşısı için müjdeyi duyurdu! Anlaşma imzalandı

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

Bakan Koca açıkladı: Yurt dışından gelenlere zorunlu olacak

Bakan Koca açıkladı: Yurt dışından gelenlere zorunlu olacak

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet