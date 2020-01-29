Çin: Şeytanla savaşı kazanacağız

Çin’de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 106’ya çıktı. Çin’de virüsten etkilenenlerin sayısının 4515 olduğu, 58 kişinin ise iyileştiği duyuruldu. Dünya genelinde virüsten etkilenenlerin sayısının ise 4585 civarı olduğu ancak bu rakamın her geçen gün arttığı belirtildi. Bununla birlikte virüs bulaştığı şüphesi bulunanların sayısı da 7 bine yaklaştı. Virüsten etkilenen kişilerle temas etmesi nedeniyle gözlem altına alınanların sayısı da 44 bin 132 oldu.



‘Kazanacağız’

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ile başkent Pekin’de yaptığı görü

şmede yeni tip koronavirüs için ‘şeytan’ tanımlamasını kullandı. Çin’in bu şeytanla girdiği savaşı kazanacağına güveninin tam olduğunu belirten Jinping, “Şeytanın gizlenmesine izin veremeyiz” dedi. Koronavirüsünün ciddi boyuta ulaşmasının ardından “acil durum” ilan etmeyen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ölümcül salgının uluslararası riskini “orta” değerlendirmekte hata yaptıklarını açıkladı. Örgüt, riski “yüksek” olarak güncellendi. Ancak bu değişikliğe rağmen DSÖ, küresel acil durum ilan etmedi. Çin’in başkenti Pekin’de toplantı düzenleyen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin hükümetinin salgınla mücadele kabiliyetine tamamen inandıklarını açıkladı. Bazı ülkelerin vatandaşlarını Çin’den tahliye etme fikirlerinin virüsün yayılması açısından tehlikeli olduğunu belirten Ghebreyesus, tahliye fikrini doğru bulmadığını söyledi.



Rus haber ajansı Tass’ın haberinde Ulusal Sağlık Komisyonu uzmanı Li Xingwang’ın koronavirüsün 2 metre uzaklıktan bulaşabileceğini söyledi. Bu nedenle maske takanların bile insanlarla yakın temastan uzak durması gerektiğini belirten Xingwang, virüsün hava yoluyla gözlerden ya da mukus salgısına dokunma yoluyla bulaşabileceği konusunda uyardı.







Kargo tartışması



Koronavirüsün bulaşma hızının yüksek olması Çin’den gelen kargoların riskli olup olmadığı konusunda tartışma başlattı. Havada 3 saat hayatta kalabilen virüsün kargolardan bulaşma ihtimalinin zayıf olduğunu açıklandı. Caen Üniversite Hastanesi viroloji servisinden Astrid Vabret ise kargoyla virüsün taşınma ihtimalini “teorik olarak mümkün ancak şimdiye kadar hiç gözlemlenmeyen bir durum” olarak tanımladı.



ABD’de virüs simülasyonunda 65 milyon öldü



ABD’de sağlık uzmanları ve iş insanlarından oluşan 15 kişilik bir grup, geçen yıl ekim ayında dünya çapında etkili olacak bir virüs ortaya çıktığında mücadele için neler yapılabileceğini simüle etmek için bir araya geldi. Dünya çapında hızla yayılacak bir virüsün konu edildiği simülasyon, ABD’de bulunan Johns Hopkins Sağlık Güvenlik Merkezi’nde, Dünya Ekonomik Forumu ve Melinda Gates Vakfı ortaklığında gerçekleştirildi. Simülasyonda, Brezilya’daki domuz çiftliklerinden yayıldığı varsayılan CAPS ismi verilen virüs hızla dünyayı etkisi altına alıyordu. Simülasyon 3.5 saat sürdü ve bütün çabalara rağmen 65 milyon insan hızla yayılan virüs nedeniyle hayatını kaybetti. “Event 201” olarak isimlendirilen bu virüs simülasyonuna ABD’de bulunan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden sağlık uzmanları, akademisyenler ve şirketlerin temsilcileri katıldı.



Aralıktan bu yana...









İlk olarak 12 Aralık 2019’da 11 milyon nüfuslu Wuhan’da tespit edilen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 106’ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 4515’e yükseldi.



Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019’da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha “gizemli virüsün” görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.



Resmi rakamlara göre Çin’de enfekte olan kişi sayısı 4515.



Tayland’ta 14, Hong Kong’da 8 vaka bildirildi. ABD, Avustralya, Tayvan, Singapur ve Makao’da 5 vaka var. Japonya, Güney Kore ve Malezya’da enfekte kişi sayısı 4. Fransa’da 3 kişi Vietnam ve Kanada’da 2 kişi, Almanya, Sri Lanka ve Nepal, Ukrayna’da 1’er kişi enfekte oldu.



Çin dışında ölüm bildirilmedi.



Yeni koronavirüs türünün, geçen yıl aralık ayında Wuhan’da yasa dışı hayvan ticareti yapılan bir pazardan geldiği kesinleşti.



Virüsün kaynağının ülkede sıklıkta kullanılan yarasa, yılan ya da diğer hayvanlar olabileceği belirtiliyor.



Başta virüsün sadece hayvandan insana bulaşabildiği açıklanmıştı. Ancak bu açıklama düzeltildi ve virüsün insandan insana bulaştığı açıklandı.



Giderek güçlenen virüsün kuluçka süresinin de 2 ile 14 gün olduğu açıklandı.



Çin, 27 Ocak’tan itibaren yurt içinde ve diğer ülkelere turistik turları durdurdu.



Çin’in Tibet Özerk Bölgesi, virüsün yayılmasını önlemek için tüm turistik yerleri geçici olarak kapattı.



Salgının patlak vermesinden sonra Wuhan kentine biri 1000, diğeri 1500 yataklı 2 hastane yapılmaya başlantı. 2 hafta içinde tamamlanacağı açıklanan hastanelerin yapımı hızla ilerliyor.



Facebook çalışanları için Çin seyahatlerini durduran ilk büyük ABD şirketi oldu.



Tuğladan barikat









Çin’de 17 şehirdeki 50 milyon kişi karantinada tutulurken Tianjin şehrinde virüs nedeniyle seferberlik ilan edildi. Şehirdeki bir hastane ve 500 tıbbi grup asker kontrolüne girdi. Sky News’un haberine göre Çin’deki pek çok köyde halk, büyük şehirlerden girişleri engellemek için köy girişlerine tuğla ördü.









Sınırları kapattılar



Rusya, özerk bölgeleri Yahudi Özerk Oblastı ve Amur Oblastı ile Habarovsk şehrinin Çin’e olan sınırlarını kapattı. Hong Kong da Çin’den gelen bireysel ziyaretçileri topraklarına almayacaklarını açıkladı. Hong Kong’un sınır kontrol noktalarının geçişe kapatılacağı açıklandı.



Uçakta ‘virüs’ kavgası









Japonya’nın Nagoya kentinden Çin’in Şengay kentine giden Güney Çin Havayolları’na ait uçakta 16 Wuhanlı yolcunun olduğunu öğrenen 70 Şengaylı turist uçağa binmeyi reddetti. Virüs nedeniyle seyahat yasağından önce tatile Japonya’ya gelen Wuhanlı turislerle aynı uçağa binmek istemeyen Şengaylı yolcular, Wuhanlıların gizlice grip ilacı içtiğini gördüklerini söyledi. İki taraf arasında çıkan kavga nedeniyle uçak 5 saat rötar yaptı. Bunun üzerine havayolu Nagoya’daki Çin Başkonsolosluğu’ndan yetkili çağırdı. Yetkilinin arabuluculuğu üzerine Wuhanlılar seyahat etti.



Çin’e gitmeden bulaştı



Almanya ve Sri Lanka’da ilk koronavirüs vakasının görüldüğü açıklandı. Almanya’daki hastanın daha önce Çin’e gitmediği, çalıştığı şirkete gelen bir Çinliden virüs bulaştığı belirlendi. Böylece, Avrupa’da insanlar arasında virüs bulaşma vakası da ilk kez görülmüş oldu. Öte yandan, Japonya, Vietnam ve Almanya’daki 3 vakanın Çin’e hiç gitmediği insanlardan virüsü kaptığı açıklandı.



‘Çin’deki Türkleri geri getireceğiz’



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde Çin’in Wuhan kentinden yayılan koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu. Çin’de yaşayan Türk vatandaşlarının Pekin Büyükelçiliği’ne Türkiye’ye gelme müracaatlarının olduğunu belirten Koca, “Şu anda Türk vatandaşı olarak 25 kişiye yakın olduğunu biliyoruz. Zannediyorum bu sayı 30-35’i bulabilir. Milli Savunma Bakanlığı’nın ambulans uçağı ile getirmekten yanayız. Ambulans uçak ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlıklarından oluşan bir ekiple bu konuda deneyimli olan bir ekiple güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin’e göndermeyi ve oradan hastalarımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız. Yarın (bugün) veya sonraki gün izin noktasında bütün girişimler yapıldı. Önümüzdeki 24 saat diliminde Çin’in izin vermesiyle biz vatandaşımızı tedbirleri alarak burada da güvenlik tedbirleri alarak getirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın şu an hiçbirinin hastalıklı durumu yok” ifadelerini kullandı.