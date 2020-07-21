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21.07.2020 - 11:37 | | AA

Çin'de 11, Güney Kore'de 45 yeni coronavirüs vakası!

Gelen bir son dakika haberine göre, Yeni tip coronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 11, Güney Kore'de 45 yeni vaka tespit edildi.

Çin'de 11, Güney Kore'de 45 yeni coronavirüs vakası!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24  saatte 3'ü yurt dışı kaynaklı 11 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı vakalar Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde tespit  edildi. ?Çin ana karasında Kovid-19 kaynaklı yeni can kaybı yaşanmazken, toplam  vaka sayısı 83 bin 693’e çıktı.

Salgının başından bu yana 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği  ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 817 kişi iyileşti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde geçen hafta yurt içi kaynaklı ilk  vakanın tespit edildiği bildirilmişti. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına  seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19'a rastlanması üzerine tedbir  olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirilmişti.

GÜNEY KORE'DE KOVİD-19 VAKA SAYISI 13 BİN 816’YA ÇIKTI

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan  açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 25’i yurt dışı irtibatlı 45 Kovid-19 vakası  saptandı.?

Yeni tespit edilen yurt içi kaynaklı 20 vakadan 18’i ülkede salgının  merkez üssü haline gelen başkent Seul'de tespit edildi.?

Son eklenen vakalarla Güney Kore'de toplam vaka sayısı 13 bin 816’ya  çıkarken, Kovid-19 tespit edilen 12 bin 643 kişi iyileşti.?

ÜLKEDE BUGÜNE KADAR VİRÜS NEDENİYLE 296 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler  ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni  vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

 

 

 

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