Çin'de 11, Güney Kore'de 45 yeni coronavirüs vakası!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3'ü yurt dışı kaynaklı 11 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Yurt içi kaynaklı vakalar Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde tespit edildi. ?Çin ana karasında Kovid-19 kaynaklı yeni can kaybı yaşanmazken, toplam vaka sayısı 83 bin 693’e çıktı.

Salgının başından bu yana 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 817 kişi iyileşti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde geçen hafta yurt içi kaynaklı ilk vakanın tespit edildiği bildirilmişti. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19'a rastlanması üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirilmişti.

GÜNEY KORE'DE KOVİD-19 VAKA SAYISI 13 BİN 816’YA ÇIKTI

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 25’i yurt dışı irtibatlı 45 Kovid-19 vakası saptandı.?

Yeni tespit edilen yurt içi kaynaklı 20 vakadan 18’i ülkede salgının merkez üssü haline gelen başkent Seul'de tespit edildi.?

Son eklenen vakalarla Güney Kore'de toplam vaka sayısı 13 bin 816’ya çıkarken, Kovid-19 tespit edilen 12 bin 643 kişi iyileşti.?

ÜLKEDE BUGÜNE KADAR VİRÜS NEDENİYLE 296 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Başkent Seul ve çevresinde, bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenler ve bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.