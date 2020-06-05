Çin'de 5, Güney Kore'de 39 yeni corona virüs vakası tespit edildi
Yeni tip corona virüs salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 5, Güney Kore'de 39 vaka tespit edildi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkede son bir günde, hepsi yurt dışı kaynaklı olmak üzere 5 yeni Covid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.
Açıklamada, Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 83 bin 27 olarak kaydedildi.
Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 327 kişi de iyileşti.
GÜNEY KORE'DE COVID-19 TESPİT EDİLEN KİŞİ SAYISI 11 BİN 629'A YÜKSELDİ
Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 39 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Güney Kore'de Covid-19 vaka sayısının 11 bin 668'e yükseldiği belirtilirken, ülkede 273 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ülkede Covid-19'a yakalanan 10 bin 506 kişi iyileşirken, 889 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.