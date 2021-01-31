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31.01.2021 - 17:06 | | DHA

Çin’de 635 milyon yıllık mikro fosil bulundu

Uluslararası bilim ekibi, Çin’de 635 milyon yıllık mantar benzeri bir mikro fosili ortaya çıkardı. Bu keşfin, kayıtlardaki en eski karasal fosil olduğu açıklandı.

Çin’de 635 milyon yıllık mikro fosil bulundu

Güney Çin’de araştırma yapan bilim insanlarından oluşan bir ekip, kayalıklar arasında dünyanın en eski mikro fosilini keşfetti. Mantar benzeri fosillerin, gezegenin buz çağından çıktığı Ediacaran döneminde meydana geldiği ve mikroorganizmanın iyileşmesinde kilit rol oynamış olabileceğini ifade etti.

Fosil, Virginia Tech, Çin Bilimler Akademisi, Guizhou Eğitim Üniversitesi ve Cincinnati Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından Güney Çin'de tortul doloston kayaları içinde keşfedildi. Ekibin üyesi Tian Gan, “Bu tesadüfi bir keşifti. Yorumumuz doğruysa, paleoiklim değişikliğini ve erken yaşamı anlamak için yardımcı olacaktır” dedi.

Araştırmacılar, mantar benzeri fosil mikroorganizmanın ve benzerlerinin buz çağından sonra çevrenin yenilenmesine yardımcı olduğuna ve bunu zorlu sindirim sistemlerini kullanarak yaptığına inanıyor.

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