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08.01.2021 - 20:30 | | DHA

Çin'de ateş ölçen polise saldıran baba ve oğula 10 ay hapis

Çin'de kamu binasına girmek isteyen ziyaretçilerin ateşini ölçen polise saldıran baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemede 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'de ateş ölçen polise saldıran baba ve oğula 10 ay hapis

Çin'in Liaoning eyaletindeki Şenyang kentinde kentinde kamu binasına gelen ziyaretçilerin ateşini ölçen polis zor yaşadı. Baba ve oğlu, kamu binası önünde koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir olarak ziyaretçilerin ateşini ölçen polis memuruyla tartıştı. 

Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.Baba ve oğul ateş ölçen polise yumruklarla saldırdı. Sırada bekleyen ziyaretçiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Gözaltına alınan ikili, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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