MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çin'de babası koronavirüs karantinasına alınan engelli çocuk hayatını kaybetti
ABONE OL
04.02.2020 - 11:54 |

Çin'de babası koronavirüs karantinasına alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Cesedi bulunan 16 yaşındaki çocuğun yalnızca iki defa beslendiğinin ortaya çıkması, sosyal medyada öfke seline yol açtı.

Çin'de babası koronavirüs karantinasına alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de bir kas iskelet sistemi hastalığı olan serebral palsi (beyin felci) geçirdiği için engeli bulunan 16 yaşındaki bir genç, tek bakıcısı konumundaki babasının, koronavirüs yüzünden karantinaya alınmasının ardından hayatını kaybetti.

Geçen hafta Çarşamba günü ölü bulunan 16 yaşındaki Yan Cheng'in bu arada sadece iki defa beslendiği ortaya kondu.

Yan Cheng'in babası ile birlikte otistik olan 11 yaşındaki erkek kardeşi de karantinaya alınmıştı.

16 yaşındaki çocuğun ölüm haberi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Gelişmeler sonrası, ailenin yaşadığı kasabanın yerel yöneticisi ile Çin Komünist Partisi temsilcisi olmak üzere iki yetkilinin görevden alındığı açıklandı.

Yan Cheng'in babası, karantinaya alınmadan önce Çin'in sosyal medya platformu Weibo aracılığı ile yardım çağrısı yapmış, oğlunun yemek ve su olmadan yalnız kaldığını duyurmuştu.

Otistik bireylere ve ailelerine yardım sağlayan bir grubun, Çin'in mesajlaşma platformlarından WeChat'te Yan Cheng'in hikayesini paylaşmasıyla olayın sosyal medyada gündem olduğu ifade ediliyor.

Yan Cheng'in babasının yazdığı blog yazısına göre yetkililer oğlunun hayatını nasıl kaybettiğiyle ilgili bir bilgi vermedi.

Çin'de koronovirüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 361'e ulaştı.

17 binden fazla kişide ise virüsün belirlendiği kaydedildi.

2002-2003 yıllarında yaşanan SARS salgınında Çin'de toplam 349 kişi ölmüştü. SARS dünya genelinde ise 800'ün üzerinde kişinin ölümüne neden olmuştu.

Kaynak: BBC Türkçe

HDP binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştuBingöl'den gelerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Metin ve anne Necla Açan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına 4 yıllık hasretin ardından sarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Asgari Ücret 2020 ne kadar? Asgari Ücret brüt kaç TL? Asgari Ücret net miktar ne kadar?

Asgari Ücret 2020 ne kadar? Asgari Ücret brüt kaç TL? Asgari Ücret net miktar ne kadar?

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

Sıradaki Haber