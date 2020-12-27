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27.12.2020 - 12:07 | | AA

Çin'de bıçaklı saldırı

Ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bıçaklı saldırıya uğrayan 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Çin'de bıçaklı saldırı

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Kaiyuan kentindeki bir hamamın yakınında bir kişi, çevredekilere bıçakla saldırdı.

Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Saldırgan gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin’in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nde haziran ayında bir anaokulunda güvenlik görevlisi, çoğunluğu öğrenci 39 kişiyi bıçakla yaralamıştı.

Ülkede son yıllarda okullarda veya kamuya açık alanlarda sık sık bu tür saldırılar yaşanıyor.

 

Emniyet'ten sosyal medyadaki ceza görüntülerine ilişkin açıklamaGelen son dakika haberine göre; sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili Emniyet'ten yapılan açıklamada, 'Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz' denildi.
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