Çin'de bir Avustralyalı idama mahkum edildi

Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanan Avustralyalı bir kişi ölüm cezasına çarptırıldı.

Guangzhou Orta Halk Mahkemesinin internet sitesindeki açıklamaya göre, Avustralya uyruklu uyuşturucu kaçakçısı ve satıcısına idam cezası verildi ve tüm mal varlıklarına el konuldu.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, kararın ''üzücü'' olduğunu belirterek, her koşulda idam cezasına karşı olduklarını bildirdi.

Çin'de her yıl, bu cezanın uygulandığı tüm ülkelerin toplamından fazla kişinin idam edildiği belirtiliyor.

Ülkede ölüm cezasıyla ilgili çoğu bilgi ''devlet sırrı'' olarak nitelendirilip bu konuda veri paylaşılmıyor.