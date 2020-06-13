MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çin'de bir Avustralyalı idama mahkum edildi
ABONE OL
13.06.2020 - 17:49 | | AA

Çin'de bir Avustralyalı idama mahkum edildi

Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan Avustralya vatandaşının tüm mal varlıklarına da el konuldu.

Çin'de bir Avustralyalı idama mahkum edildi

Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanan Avustralyalı bir kişi ölüm cezasına çarptırıldı.

Guangzhou Orta Halk Mahkemesinin internet sitesindeki açıklamaya göre, Avustralya uyruklu uyuşturucu kaçakçısı ve satıcısına idam cezası verildi ve tüm mal varlıklarına el konuldu.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, kararın ''üzücü'' olduğunu belirterek, her koşulda idam cezasına karşı olduklarını bildirdi.

Çin'de her yıl, bu cezanın uygulandığı tüm ülkelerin toplamından fazla kişinin idam edildiği belirtiliyor.

Ülkede ölüm cezasıyla ilgili çoğu bilgi ''devlet sırrı'' olarak nitelendirilip bu konuda veri paylaşılmıyor.

    13 Haziran 2020 Günün Özeti Milliyet'teGünün öne çıkan başlıkları Milliyet TV'de...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Elif Dağdeviren'den Maçka Parkı'nda saldırı ve taciz iddiası

    Elif Dağdeviren'den Maçka Parkı'nda saldırı ve taciz iddiası

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

    Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

    Fransa'da evlerinin havuzunda ölü bulunan anne ile çocukları Tunceli'de toprağa verildi

    Fransa'da evlerinin havuzunda ölü bulunan anne ile çocukları Tunceli'de toprağa verildi

    Sıradaki Haber