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HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Çin'de bugün ilk defa corona virüs ölümü yaşanmadı
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07.04.2020 - 05:48 | | AA

Son dakika: Çin'de bugün ilk defa corona virüs ölümü yaşanmadı

Çin'de bugün ilk defa yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadığı açıklandı.

Son dakika: Çin'de bugün ilk defa corona virüs ölümü yaşanmadı

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadığı bildirildi.

Komisyon ayrıca bugün 32 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayısının 81 bin 740'e yükseldiğini, 89 kişinin bugün tedavi edildiğini açıkladı.

Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de virüs salgını büyük oranda kontrol altına alındı.

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