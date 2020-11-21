Çin'de bulunan 5 bacaklı inek görenleri şaşırttı

Sık sık mutant hayvanların varlığı ile gündeme gelen Çin'de bu defa 5'inci bacağı olan bir ineğin görenleri şaşırttı. Çin'in Zhanjian kentinde bir çiftlikte yetiştirilen 8 aylıık ineğin sırtındaki 5'inci bacak görenleri hayrete düşürdü.

İneğin sahibi Zhao, bazı köylülerin durumu ‘uğursuz’ olarak değerlendirmesi sonucu ineğin doğumu nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti. Zhao ayrıca, ineğin sahip olduğu 5’inci bacağın inekle birlikte geliştiğini belirtti.

Doğduğunda 10 kilogram olduğu ifade edilen ineğin şu an yaklaşık 100 kg olduğu belirtildi. İneğin polimeli adı verilen ve fazladan bacak oluşmasına sebep olan çok nadir bir hastalıktan muzdarip olduğu düşünülüyor.