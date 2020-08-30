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30.08.2020 - 11:28 | | DHA

Çin’de çöken otel restoranında ölü sayısı artıyor

Çin’in Şansi bölgesinde çöken otele ait iki katlı restoranda can kaybının 29’a yükseldiği, 7 kişinin ise ağır yaralı olduğu bildirildi.

Çin’de çöken otel restoranında ölü sayısı artıyor

Çin’in Şansi bölgesindeki Linfen kentinde iki katlı bir restoranın çökmesi sonucu 29 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı ifade edilirken; cansız bedenler de dahil olmak üzere 57 kişinin enkazdan çıkarıldığı açıklandı. Enkazdan çıkarılan 21 kişinin hafif, 7 kişinin de ağır yaralı olduğu aktarıldı. Çin Devlet Konseyi İş Güvenliği Komitesi’nin restoranın çökme nedenine ilişkin soruşturmasına devam ettiği bildirildi.

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