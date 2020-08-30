Çin’de çöken otel restoranında ölü sayısı artıyor

Çin’in Şansi bölgesindeki Linfen kentinde iki katlı bir restoranın çökmesi sonucu 29 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı ifade edilirken; cansız bedenler de dahil olmak üzere 57 kişinin enkazdan çıkarıldığı açıklandı. Enkazdan çıkarılan 21 kişinin hafif, 7 kişinin de ağır yaralı olduğu aktarıldı. Çin Devlet Konseyi İş Güvenliği Komitesi’nin restoranın çökme nedenine ilişkin soruşturmasına devam ettiği bildirildi.
PKK'nın son hedefi evlat nöbetindeki baba!Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Özkan Aydın’ın babası Süleyman Aydın'ın önceki gece geç saatlerde PKK’lıların evinin penceresinin altında pusu kurduğunu iddia etmesinin ardından güvenlik güçlerince yapılan incelemede, pompalı tüfek fişeği, eldiven ve gömlek bulundu.