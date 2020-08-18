Çin’de her şey normale döndü

Hubey’in Vuhan dahil pek çok kentinde hayat normale dönmesiyle bu hafta sonu müzik festivalleri, eğlence havuzlar hınca hınç doldu. Eyaletin Chongli kentinde düzenlenen Hello Chongli-Thaiwoo adlı midi müzik festivali’ne katılanlar, sosyal mesafeyi ve maske takmak gibi koruyucu önlemleri hiçe saydı. Çin’de son günlerde yeni vakaların çoğunun denizaşırı ülkelerden gelen yolcular olması ve yerel kaynaklı vakaların azalması nedeniyle ülkede büyük ölçekli etkinlikler yeniden yapılmaya başlanmıştı.

Striptiz kulübünde 500 kişiye bulaştı

Kanada’nın Toronto kentinde sağlık görevlilerin uyarılarına rağmen açılan eğlence merkezlerinde korkulan oldu. Toronto’nun ünlü gece kulübü Brass Rail Tavern’de yaklaşık 550 kişiye koronavirüs bulaştığı ortaya çıktı. Şehrin en çok bilinen striptiz kulüplerinden olan ve ağustos ayının başında yeniden açılan Brass Rail Tavern’deki koronavirüs vakalarının, mekanda çalışan bir görevliden yayıldığı tahmin ediliyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan çalışanın ayrıca Ağustos ayında dört kez mesai yaptığı tespit edildi. Sağlık yetkilileri, gece kulübüne iletişim bilgilerini bırakan müşterileri uyarsa da müşterilerin kaçının gerçek kimlik bilgilerini verdiği ise belli değil. Toronto Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar profesörü Andrew Morris, “Muhtemelen yarısının sahte kimlik veya bilgi verdiği 550 adamı tespit etmenin ne kadar süreceğini biliyorsunuz. İnsanlar evlerine gidip Brass Rail’de olduklarını söylediklerinde üzülüyorum. Eşleri için üzgünüm, cidden. Bu durumda olmak istemezdim” dedi. Mekânın sağlık protokollerine uymadığı tespit edildi.

KKTC’de ‘virüs partisi’

Bu fotoğraf, yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemlerin gevşetildiği Kuzey Kıbrıs’ın Girne kentinde çekildi. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda, insanların sosyal mesafeyi hiçe sayarak parti yaptıkları ve eğlendikleri görülüyor. Salgında 4 kişinin hayatını kaybettiği KKTC’de görüntülere gelen tepkiler üzerine bazı eğlence mekânları kapanma kararı aldı. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın talimatıyla da Kuzey Kıbrıs’ta eğlence yerlerine girişte maske zorunluluğu ve sosyal mesafe şartı getirildi.

Eğlence mekânları kapatılıyor

Dünyada ölümcül etkisi süren yeni tip koronavirüs salgınından ilk ve en ağır etkilenen Avrupa ülkelerinden olan İtalya, son günlerde yeni vaka sayısında artış yaşanan Avrupa ülkeleri arasında yer aldı. İtalyan Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs vakalarında artış görülmesi üzerine gece hayatına yönelik yeni kısıtlamalar uygulamaya koydu. Salgının daha çok gençler arasında yayıldığını belirten Sağlık Bakanı Roberto Speranza, açık ve kapalı alanlardaki gece kulüplerinin 7 Eylül’e kadar kapatıldığını duyurdu. Yeni tedbirlerle arasında sokakta maske takmak yeniden zorunlu hale getirildi. Karara göre meydanlar gibi insanların toplanma riski olan yerlerde, 18.00-06.00 saatleri arasında açık havada da maske takmak zorunlu olacak. Speranza, “Yeni vakaların yaş ortalaması 60-65’ten 40’a düştü. Son zamanlarda eğlence mekânlarında yoğun kalabalık görüyoruz. Gençleri dikkatli olmaya davet ediyorum” dedi. Mayıs ayı itibariyle koronavirüs tedbirlerinde normalleşme adımları atan İtalya’da yeni vaka sayıları ağustos ayı itibariyle yükselişe geçti. Ülkede son bir günde 4 can kaybı ve 479 yeni vakanın kayıtlara geçmesiyle toplam can kaybı 35 bin 396’ya, toplam vaka sayısı da 253 bin 915’e ulaştı.

Önlemleri protesto ettiler

İspanya’nın başkenti Madrid’de maske kullanma zorunluluğu başta olmak üzere yeni tip koronavirüs önlemlerini protesto etmek için pazar günü gösteri düzenlendi.

Madrid’deki Colon Meydanı’nda toplanan “Demokratik Direniş” adlı örgüt üyeleri, Kovid-19 salgınının “siyasetçiler ve basın tarafından ortaya atıldığını ve uydurma” olduğunu savundub “Suçlu değiliz, nefes almak istiyoruz”, “Özgürlük”, “Testler sahte, pozitifler sahte”, “Televizyonlar manipüle ediyor” yazılı dövizler taşıyan grup, İspanyolların esas sorununun işsizlik ve ekonomik kriz olduğunu belirtti. “Kovid-19 önlemleri kaldırılarak ekonominin önünün açılmasını” isteyen göstericiler ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. 14 Ağustos’taki son verilere göre İspanya’da toplam vaka sayısı 342 bin 813 olurken salgından 28 bin 617 kişi hayatını kaybetti.

Hayvanlar için aşı üretecek

Rusya, evcil kedilerin yanı sıra büyük kürk çiftliklerindeki vizonu korumak için yeni bir Kovid-19 aşısı geliştirdiğini açıkladı. Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetleme Servisi Rosselkhoznadzor, hayvanlar için aşının sonbaharda test edilmeye başlanacağını duyurdu. Organizasyonun başkanı olan Sergey Dankvert, “Aşı öncelikle vizon için gerekli çünkü virüsü hızla birbirlerine bulaştırabiliyorlar. Ayrıca, insanlar evcil hayvanları da aşılamak isteyecekler. Örneğin koronavirüs ile enfekte olan kediler için” dedi. Hollanda’da bir insanı enfekte eden bir vizon vakasının bildirilmesi ve Rusya’da Moskova ve Tümen şehrinde Kovid-19’lu evcil kedi vakalarının artması üzerine bilim insanlarının harekete geçtiği belirtildi. Öte yandan, Rusya kürk endüstrisi için vizon yetiştiriciliğinde uzmanlaşmış yaklaşık 100 kürk çiftliğine sahip.