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18.02.2020 - 15:47 | | İHA

Çin’de koronavirüse karşı ilginç uygulama

Çin’in başkenti Pekin’de, koronavirüse karşı ilginç bir önlem alındı. Artık insanlar gıda alışverişini benzin istasyonlarında hazırlanan kutularla yapıyor.

Çin’de koronavirüse karşı ilginç uygulama

Çin’de ülke genelinde bin 869 kişinin ölümüne neden olan korona virüsüne karşı farklı önlemler alınmaya devam ediliyor. Başkent Pekin’de uygulamaya konulan yöntemle, insanların dışarı daha az çıkmasını sağlamak için 300’ü aşkın benzin istasyonunda meyve ve sebze satışına başlandı. İnsanların marketlerde bir araya gelmesini ve dolayısıyla virüs bulaşma riskinin azalmasını sağlamak amacı taşıyan uygulamada, müşteriler ihtiyacına uygun kutuyu internet üzerinden sipariş ederek benzin istasyonuna geliyor ve hazır gıda kutularını görevliden teslim alıyor.

Benzin istasyonu görevlisi Ming Wang, marketlerde bir araya gelmekten korkan Çinlilerin uygulamayı oldukça kullanışlı bulduğunu ifade ederken, bir ailenin 3 günlük ihtiyacını karşılayacak şekilde yaklaşık 6 kilo ağırlığında hazırlanan kutularda, yağ, domates, havuç, fasulye, yumurta gibi besinler bulunduğunu ifade etti.

Çin genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 869’a yükselirken, toplam vaka sayısı 72 bin 438 olarak kaydedildi.

 

Üniversitede ekipleri alarma geçiren zarfın sırrı ortaya çıktı!Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak'ın makam odasının kapısının altına bırakılan zarfın içindeki maddenin nişasta olduğu öğrenildi. Doç. Dr. Kıvrak'ı korkutmak için şaka yaptığını ileri süren iki öğretim görevlisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretim görevlileri H.A.A. ve Y.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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