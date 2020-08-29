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29.08.2020 - 12:13 | | DHA

Çin'de otel çöktü

Şansi bölgesinde yıkılan otelin enkazında onlarca insan kaldı, beş kişi öldü. Ekipler enkaz altındaki 10 kişiyi arıyor.

Çin'de otel çöktü

Çin’in Şansi bölgesindeki Linfen kentinde bir otel çöktü. Olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin paylaştığı verilere göre 5 kişi çökme sonucu hayatını kaybetti.

Kurtarma ekiplerinin 23 kişiyi enkazdan çıkardığı, 10 kişi için ise çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Otelin çökme nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

Kayan çekiciyi tutumaya çalıştı, kurtarmak için geldiği araca çarptıBursa'da dik bir yokuşta kalan aracı çekmek için gelen çekici, kendi aracının kontrolden çıkmasıyla kurtarmak istediği araca çarptı. Çekici operatörünün kayan aracını tutmaya çalıştığı ve kurtarmak istediği araca çarpması saniye saniye kaydedildi.
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