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16.02.2021 - 07:00 |

Çin’de sahte aşı operasyonu!

Çin’de sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretimi ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 kişi tutuklandı. Şinhua ajansının haberine göre Çin polisi, ülkede Kovid-19 aşısıyla ilgili sahte aşı üretimi, aşıların fahiş fiyatlara satılması ve yasa dışı aşılama gibi suçlara yönelik operasyonlarını artırdı. Bu kapsamda 10 Şubat’a kadar 21 operasyonda yakalanan 70 kişi, Çin Yüksek Halk Savcılığının (SPP) talebiyle tutuklandı.

Çin’de sahte aşı operasyonu!

 

Çetenin lideri olduğu öne sürülen Kong soyadlı kişinin 25 Aralık’ta gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınan diğer kişilerin de, hastaneler dahil olmak üzere bazı yerlere yüksek fiyatla sahte aşı sattıkları ve Afrika’ya aşı kaçırdıkları belirtiliyor. Çinli yetkilere göre, aşının gerçek olup olmadığının anlaşılması için aşıdan önce kutulardaki bar kodunun okutulması gerekiyor. Ancak hastanelerde bunun yapılmamış olabileceği söyleniyor.

Operasyonlarda yaklaşık 58 bin sahte aşı üretildiği ve aşıların yasa dışı yollarla satışından 18 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon dolar) gelir elde edildiği ortaya çıkarıldı. SPP, ülke genelindeki savcılara “aşıyla ilgili suçlara karşı kararlıkla harekete geçmeleri” talimatı gönderdi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 10 Şubat’ta ülke genelinde 40 milyon doz aşı yapıldığını açıklamıştı.

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