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29.04.2020 - 10:19 | | AA

Çin'de salgın nedeniyle ertelenen Ulusal Halk Kongresi toplantısının tarihi belli oldu

Çin'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen yıllık Ulusal Halk Kongresi toplantısının mayıs ayında yapılacağı bildirildi.

Çin'de salgın nedeniyle ertelenen Ulusal Halk Kongresi toplantısının tarihi belli oldu

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi, ülkenin farklı bölgelerinden 3 bin temsilcinin 22 Mayıs'ta Pekin'de toplanmasına karar verdi.

Olağan koşullarda mart ayında yapılan iki haftalık yıllık toplantı, bu yıl Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan karantina tedbirleri ve yurt içi ulaşım kısıtlamaları nedeniyle ertelenmişti.

Toplantının nasıl icra edileceğine dair detaylı bilgi verilmezken, Kongre'nin toplanması ülkede hayatın normale dönmeye başlayacağının işareti olarak yorumlanıyor.

SON 24 SAATTE 22 YENİ VAKA
Öte yandan Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede son 24 saatte 22 yeni vaka kaydedildiğini bildirdi. Vakaların 21'i yurt dışından gelen kişilerde görülürken, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde yurt içi kaynaklı 1 vakaya rastlandı. Kovid-19 nedeniyle can kaybı görülmedi.

Ülkede önceki gün 3'ü yurt dışı kaynaklı 6'ı yeni vaka görülmüş, can kaybı yaşanmamıştı.

Çin'de 2019 Aralık'ta ortaya çıkan salgında 82 bin 858 vaka kayda geçerken, 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.

Aylık 7 bin 500 lira maaşı var! Ama gelen yok...Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı. Bu yıl, günlük yevmiyesi yaklaşık 250 TL’den aylık 7 bin 500 TL kazanacak olmasına rağmen çay işçisi bulunamıyor. Rize’de valilik ve kaymakamlıklar, çay işçiliği yapacak kişi bulmak için çalışma başlattı.
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